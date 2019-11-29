Юные гимнастки ДНР завоевали золотые медали на соревнованиях в Португалии
Спортсмены ДНР продолжают покорять мир. На этот раз отличились наши юные гимнастки из детско-юношеской спортивной школы «Спартак». Четыре девочки отправились на международные соревнования в Португалии и привезли оттуда три золотых медали. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.
— Воспитанницы донецкой республиканской комплексной детско-юношеской спортивной школы «Спартак» приняли участие в Международном турнире по художественной гимнастике, который проходил с 22 по 25 ноября в Португалии, — говорится в сообщении.
За первые места боролись 300 спортсменок из Испании, Туниса, Анголы и Португалии. Нашим гимнасткам удалось вырвать победу в трех дисциплинах. За что они получили медали и дипломы международных соревнований.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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