2019-11-29T15:28:14+03:00
Спорт

Юные гимнастки ДНР завоевали золотые медали на соревнованиях в Португалии

За первое место боролись 300 спортсменок из Испании, Туниса, Анголы и Португалии
Екатерина Сорока
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Также девочек записали в список победителей и призеров соревнований. Фото: архив минспорта ДНРТакже девочек записали в список победителей и призеров соревнований. Фото: архив минспорта ДНР
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Спортсмены ДНР продолжают покорять мир. На этот раз отличились наши юные гимнастки из детско-юношеской спортивной школы «Спартак». Четыре девочки отправились на международные соревнования в Португалии и привезли оттуда три золотых медали. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Воспитанницы донецкой республиканской комплексной детско-юношеской спортивной школы «Спартак» приняли участие в Международном турнире по художественной гимнастике, который проходил с 22 по 25 ноября в Португалии, — говорится в сообщении.

За первые места боролись 300 спортсменок из Испании, Туниса, Анголы и Португалии. Нашим гимнасткам удалось вырвать победу в трех дисциплинах. За что они получили медали и дипломы международных соревнований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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