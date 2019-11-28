Каратисты презентовали главе Республики японский меч катану

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-28T15:26:44+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин посетил открытую тренировку сборной ДНР по каратэ, которая стала призером Кубка мира в Японии.

Каратисты 12 – 13 лет продемонстрировали гостям командное ката. Одним из наиболее впечатляющих элементов стал прыжок с поворотом в воздухе на 180 градусов. После тренировки Глава ДНР пообщался с юными спортсменами.

- Я знаю не понаслышке, какой самодисциплины требует спорт, а ведь иногда хочется просто отдохнуть. Кроме того, нужно и настроиться правильно, должна быть целеустремленность, поддержка тренеров, соблюдение режима. Точно могу сказать, вы – большие молодцы. За вас болела вся Республика, – сказал Пушилин.

Это действительно так – для юных спортсменов был введён специальный режим тренировок: три раза в день с учетом часового пояса Страны восходящего солнца и с более сбалансированным режимом питания.

- От Федерации каратэ приехали с небольшим сувениром из Японии. Мы хотели бы, чтобы вы поставили её у себя в кабинете, и каждый раз когда вы её видели, то вспоминали бы о нашем подвиге. Я всегда говорю, что это наша общая победа, всей Донецкой Народной Республики, — сказал Мартынов, вручив Пушилину сувенирный японский меч – катану.

Кроме того, впервые за всю историю Республики в Донецк приедет японский мастер боевых искусств. Сэнсей аттестует наших каратистов, а также проведет для них семинар.

ИСТОЧНИК KP.RU