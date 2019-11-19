2019-11-19T15:42:18+03:00
Спорт

Впервые за историю Республики в Донецк приедет мастер боевых искусств из Японии

Сэнсей проведет в Донецке семинар и аттестует каратистов
Екатерина Сорока
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Команда ДНР на соревнованиях в Японии была представлена как полноценный член Всемирной Федерации Каратэномичи. Фото: архив министерства спорта ДНРКоманда ДНР на соревнованиях в Японии была представлена как полноценный член Всемирной Федерации Каратэномичи. Фото: архив министерства спорта ДНР
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Достижения наших каратистов на Кубке мира в Японии не остались незамеченными. Впервые за всю историю Республики в Донецк приедет японский мастер боевых искусств. Сэнсей аттестует наших каратистов, а также проведет для них семинар. Об этом сегодня, 19 ноября, на пресс-конференции сообщил президент Федерации спортивного и традиционного каратэ ДНР, депутат Народного Совета Юрий Мартынов.

— Мы пригласили сэнсея сюда, чтобы он приехал и провел, в первую очередь, семинар и аттестацию. В середине декабря он будет здесь, — рассказал Юрий Мартынов, — Может быть, с ним будем подписывать какие-то документальные соглашения, посмотрим. Но то, что первый раз за всю историю ДНР каратист из Японии будет в Донецке, я думаю, это будет для нас значимое событие.

При этом имя сэнсея депутат Народного Совета разглашать не стал.

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В Донецк из Токио, где проходил девятый Кубок мира по каратэ KWF, вернулась сборная ДНР, которая впервые выступала как полноправный член Всемирной федерации Каратэномичи и завоевала 13 медалей, 10 из которых золотые! (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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