Впервые за историю Республики в Донецк приедет мастер боевых искусств из Японии
Достижения наших каратистов на Кубке мира в Японии не остались незамеченными. Впервые за всю историю Республики в Донецк приедет японский мастер боевых искусств. Сэнсей аттестует наших каратистов, а также проведет для них семинар. Об этом сегодня, 19 ноября, на пресс-конференции сообщил президент Федерации спортивного и традиционного каратэ ДНР, депутат Народного Совета Юрий Мартынов.
— Мы пригласили сэнсея сюда, чтобы он приехал и провел, в первую очередь, семинар и аттестацию. В середине декабря он будет здесь, — рассказал Юрий Мартынов, — Может быть, с ним будем подписывать какие-то документальные соглашения, посмотрим. Но то, что первый раз за всю историю ДНР каратист из Японии будет в Донецке, я думаю, это будет для нас значимое событие.
При этом имя сэнсея депутат Народного Совета разглашать не стал.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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