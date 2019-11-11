2019-11-11T22:10:13+03:00
Спорт

Сборная ДНР по каратэ завоевала 10 золотых медалей на Кубке мира в Японии

Еще спортсмены завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медаль
Екатерина Сорока
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Сборная Республики, которая участвовала в соревнованиях Кубка мира по каратэ. Фото: архив министерства спорта ДНРСборная Республики, которая участвовала в соревнованиях Кубка мира по каратэ. Фото: архив министерства спорта ДНР
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Спортсмены Донецкой Народной Республики показали головокружительные результаты на Кубке мира по каратэ. Наши каратисты завоевали 10 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Соревнования проходили с 9 по 10 ноября на родине каратэ в Японии. Правда, не на острове Окинава, где этот вид боевого искусства появился впервые, а в столице страны – в городе Токио.

На масштабные соревнования приехали сборные каратистов из 32 стран. И все они выступали на татами в разных возрастных категориях (от 8 до60 лет). Среди всех делегаций можно было увидеть два знакомых до боли триколора: флаги ДНР и России. Но выступали наши спортсмены, конечно, под флагом Республики.

Команда Донецкой Народной Республики была представлена как полноценный член Всемирной Федерации Каратэномичи. Руководитель команды Мартынов Юрий Игоревич и главный тренер команды Медведев А.В. принимали участие в качестве официальных представителей ДНР на Всемирной конференции KWF, — добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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