2019-11-26T13:12:54+03:00
Спорт

Школа Леонида Тимохина подтвердила свой класс: Сборная ДНР по косики каратэ привезла с чемпионата России 60 медалей

Проходивший в Подмосковье турнир был посвящен памяти безвременно ушедшего шихана Леонида Тимохина
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сборная ДНР по косики каратэ привезла с чемпионата России 60 медалей. Фото: Федерация косики каратэ ДНРСборная ДНР по косики каратэ привезла с чемпионата России 60 медалей. Фото: Федерация косики каратэ ДНР
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Сборная команда ДНР по косики каратэ участвовала в чемпионате и первенстве России, которые проходили в Ногинске Московской области на выходных. Донбасская школа Леонида Тимохина в очередной раз подтвердила свой класс. Наши спортсмены 60 раз поднимались на пьедестал почета. 22 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовых медали привезла сборная Республики домой.

Сборная ДНР по косики каратэ привезла с чемпионата России 60 медалей. Фото: Федерация косики каратэ ДНР

Сборная ДНР по косики каратэ привезла с чемпионата России 60 медалей. Фото: Федерация косики каратэ ДНР

- Свою победу наши спортсмены посвятили своему Учителю – Леониду Анатольевичу Тимохину, - рассказал «КП» президент Федерации косики каратэ ДНР Евгений Миронов. - Все поединки проходили напряженно - турнир являлся отборочными на чемпионат мира, который будет проходить в Японии уже в следующем году.

На соревнованиях в Подмосковье выступили 30 каратистов из Донецка, Макеевки, Тореза и Комсомольского. Их лично готовил Евгений Миронов, ближайший соратник Леонида Тимохина по тренерской работе. Леонид Анатольевич тренировал Миронова с шестилетнего возраста. Президент Федерации косики каратэ Республики обладатель Кубка мира, который он завоевал на Окинаве в 2006 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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