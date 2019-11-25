2019-11-25T21:15:37+03:00
Общество

На этой неделе нас ждет прекращение ветра и потепление

Уже на этой неделе холодный морозный ветер прекратиться и в Республике потеплеет
Ольга ГОРДО
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"Мужайтесь, люди, скоро лето" - на этой неделе потеплеет. Фото: Евгения Карпачева"Мужайтесь, люди, скоро лето" - на этой неделе потеплеет. Фото: Евгения Карпачева
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Так надоевший за последние несколько дней сильный морозный ветер прекратиться уже на этой неделе. Гидрометцентр прогнозирует по всей территории ДНР потепление до 11 градусов со знаком плюс днем уже на этой неделе. Об этом сообщила сегодня начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Республики Наталья Гетова.

- По данным Гидрометцентра МЧС ДНР на текущей неделе в Республике: временами дожди, в отдельные дни порывистый ветер 15-20 метров в секунду, основной температурный фон: ночью 1-5 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла, — отметила Гетова.

Добавим, что в этом году ноябрь выдался аномально теплым. Но на прошлой неделе после +13-15 днем в ДНР резко пришли холода и сильный ветер. Весть о том, что пронизывающий холод отступит, несомненно, обрадует всех дончан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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