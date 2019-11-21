«Весна! Ноябрь торжествует!» - дончане делятся фотографиями первоцветов

Небывалый ноябрь выдался в этом году – 20 градусов тепла в последний меся осени это перебор, но приятный. Видимо эта ноябрьская жара и сбила первоцветы с ритма.

Первая сенсация пришла из нашего ботанического сада, где зацвел лютик весенний.

- Это удивительное явление, сейчас совсем не сезон для цветения первоцветов. Лютик весенний (чистяк весенний, жабник) - типичный весенний эфемероид (многолетние травянистые растения с очень коротким вегетационным периодом, приходящимся на наиболее благоприятное время года, - ред.).

Чистяк обыкновенный удивил весь ботсад. Фото: https://vk.com/don_bot_sad

Растение интересно тем, что обладает почками двух типов: на корнях (клубеньковидные утолщённые придаточные корешки) и в пазухах листьев. Растения, возникшие из выводковых почек, цветут только один раз в два года. Лютик чутко реагирует на отсутствие солнца и его можно назвать "цветочным барометром". Его цветки перед дождем складывают лепестки, прикрывая ими тычинки и пестики от влаги., - сообщает пресс-служба ботсада.

В ответ к публикации посыпалось – «Ха. Тоже мне сенсация! Вот у меня…»

В Горловке одуванчики зацвели

Ну, одуванчики и в Донецке были замечены. Фото: https://vk.com/don_bot_sad

Весна! Ноябрь торжествует! У меня гиацинт пытался цвести.

Гиацинт прорывается навстречу ноябрьскому солнцу. Фото: https://vk.com/don_bot_sad

У нас во дворе цветет черемуха

Черемуха не отстает. Фото: https://vk.com/don_bot_sad

Это все снимки середины ноября. А вот яблони в этом году зацвели раньше – в конце октября.

Вот дончанка Елена успела заснять и цветочки, и ягодки.

Яблоня в этом году зацвела 29 октября. Фото: Елена Вишневская

Ничего особенного. Просто в Донецке цветёт райская яблоня. На календаре 27 октября, между прочим. Даже урожай яблочек с неё ещё не собрали.

Урожай 2019. Фото: Елена Вишневская

Или вот Светлана Саф сфотографировала сирень.

Сирень выпустила листочки. Фото: Светлана Саф

- Сирень с ума сошла В самой тихой и солнечной стороне двора, правда. Но и тут сегодня был ветер, поэтому не очень чётко. Зато, достаточно, чтобы увидеть зелёные, распускающиеся и распустившиеся в листья почки, новые завязи. Вторая половина ноября, Донецк

Ситуацию с осенней весной и чем чревато осеннее цветение, «Комсомолке» рассказала директор донецкого ботанического сада Светлана Анатольевна Приходько.

- У растений нет календаря, они ориентируются на среднесуточные температуры. В в этом году была аномально теплая осень. Все растения во время вегетационного периода формируют цветочные почки, которые раскроются следующей весной, летом, осенью – у каждого свой период цветения. И вот эти сформированные почки, когда чувствуют, что вот она – та температура, которая им подходит – это сигнал к началу цветения. В этом году мы наблюдали и крокусы

Донецкие крокусы настолько суровые... Фото: Евгения Карпачева

, и чистяк весенний, который цветет в апреле, флокс шиловидный прямо активно зацвел, кизил – плодовое растение – зацвел. Очень часто набухают почки сирени. То же самое яблоня. Вот она возможно где-то на солнечном месте в городе и восприняла это как сигнал того, что началась весна. Поэтому мы и наблюдаем такое цветение. Потому что среднесуточная сумма температур соответствовала началу вегетации для растений.

- Будут ли они цвести весной после осеннего цветения?

- Будут, но скорей всего не все. На зацветшем дереве не все почки цветочные тронутся в цветение. Может зацвести, а может в следующем году и не цвести. Но это не значит, что оно погибло, просто не будет цветов весной в зависимости от того все ли почки тронулись в рост осенью или только частично. Это не уникальное явление, такое часто бывает, все это связано с суммой температур.