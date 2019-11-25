ВСУ обстреляли пригород Донецка и Саханку
Прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике не прошли без обстрелов со стороны Украины. Вооруженные формирования незалежной продолжают выпускать снаряды по жилым поселкам.
С 24-го по 25-е ноября украинская армия шесть раз нарушила режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 34 единицы, - подчеркнули в ведомстве.
Под огонь киевских силовиков попал пригород Донецка и село Саханка. В результате обстрела в Старомихайловке два дома получили повреждения.
- Обстрелам со стороны украинских войск подверглись: Спартак, поселок шахты «Трудовская», Старомихайловка – на донецком направлении и Саханка на мариупольском направлении, - рассказали в СЦКК.
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ИСТОЧНИК KP.RU