2019-11-25T12:45:19+03:00
Политика

ВСУ обстреляли пригород Донецка и Саханку

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике не прошли без обстрелов со стороны Украины. Вооруженные формирования незалежной продолжают выпускать снаряды по жилым поселкам.

С 24-го по 25-е ноября украинская армия шесть раз нарушила режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов34 единицы, - подчеркнули в ведомстве.

Под огонь киевских силовиков попал пригород Донецка и село Саханка. В результате обстрела в Старомихайловке два дома получили повреждения.

- Обстрелам со стороны украинских войск подверглись: Спартак, поселок шахты «Трудовская», Старомихайловка – на донецком направлении и Саханка на мариупольском направлении, - рассказали в СЦКК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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