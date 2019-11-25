Два дома в Старомихайловке повреждены в результате обстрела ВСУ
В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины территории Донецкой Народной Республики, в поселке Старомихайловка, на западе Донецка, повреждения получили два дома. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В СЦКК рассказали, что украинская армия открыла огонь по Старомихайловке вечером 24 ноября со стороны Красногоровки.
- В результате обстрела повреждены кровля, фасады домов, а также хозяйственные постройки по улице Днепропетровская, 8 и 12, - сообщили в ведомстве.
Для обстрела поселка солдаты незалежной применяли различное вооружение.
- Огонь велся с применением противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - отметили в представительстве ДНР в Совместном центре.
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ИСТОЧНИК KP.RU