2019-11-25T12:44:10+03:00
Политика

Два дома в Старомихайловке повреждены в результате обстрела ВСУ

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В результате обстрела повреждены кровля, фасады домовВ результате обстрела повреждены кровля, фасады домовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины территории Донецкой Народной Республики, в поселке Старомихайловка, на западе Донецка, повреждения получили два дома. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК рассказали, что украинская армия открыла огонь по Старомихайловке вечером 24 ноября со стороны Красногоровки.

- В результате обстрела повреждены кровля, фасады домов, а также хозяйственные постройки по улице Днепропетровская, 8 и 12, - сообщили в ведомстве.

Для обстрела поселка солдаты незалежной применяли различное вооружение.

- Огонь велся с применением противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - отметили в представительстве ДНР в Совместном центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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