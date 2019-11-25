2019-11-25T12:24:00+03:00
Спорт

Донецкие каратисты завоевали 60 медалей в отборочном этапе на чемпионат мира 2020 года

Сборная команда ДНР в очередной раз блестяще выступила на этот раз на чемпионате России
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Наши спортсмены получили путевку на следующий чемпионат Мира в Японии. Фото: пресс-служба министерства молодежи и спортаНаши спортсмены получили путевку на следующий чемпионат Мира в Японии. Фото: пресс-служба министерства молодежи и спорта
Изменить размер текста:

Очередное блестящее выступление нашей сборной на этот раз в России на первенстве по косики каратэ, где команда ДНР завоевала шестьдесят медалей! Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

- По итогам состязаний спортсмены ДНР завоевали 60 медалей, из которых 22 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовых, — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе министерства - данные соревнования стали отборочным этапом на чемпионат мира 2020 года, который будет проходить в Японии.

Чемпионат и первенство России по косики каратэ проходили с 23 по 24 ноября в Ногинске (Московская область). На соревнование приехали более четырехсот спортсменов из Москвы, Краснодара, Барнаула, Липецка, Красноярска, Ульяновска, Сочи, Ростова-на-Дону, Новокузнецка, Тюмени, Электростали, Серпухова и других городов и районов Российской Федерации. Донецкую Народную Республику представляли 40 человек.

Недавно мы сообщали о триумфальном выступлении нашей сборной на чемпионате мира в Японии. Тогда наша команда завоевала 13 медалей, 10 из которых золотые!

Читайте также

Впервые за историю Республики в Донецк приедет мастер боевых искусств из Японии

Мы пригласили сэнсея сюда, чтобы он приехал и провел, в первую очередь, семинар и аттестацию. В середине декабря он будет здесь (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заместителя городского головы Славянска выволокли из караоке за то, что не давал петь «Москва, звонят колокола!» и «Офицеры, россияне»
Два дома в Старомихайловке повреждены в результате обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли пригород Донецка и Саханку
Ко Дню борьбы со СПИДом во всех городах Республики пройдет флешмоб
Погода на день в Луганске: 25 ноября в городе морозно и ветрено
Погода в Донецке на день: 25 ноября все так же холодно и ветрено
Детям из Донбасса уже не нужен загранпаспорт, а верующим разрешили фотографироваться на документ в головных уборах
Ротация «по-братски»: под Мариуполем горные пехотинцы из Ивано-Франковска скоро все замерзнут - морпехи из 36-й бригады только за деньги отдают им блиндажи
«Это беспредел»: самая высокая плата за отопление на Украине будет в Лисичанске
До года исправработ: в ДНР вводят уголовную ответственность за незаконную продажу спиртного
В Донбассе майора-связиста ВСУ взяли в плен радикалы
Украинские националисты готовят диверсию на «Азовстали»
Новогодняя акция: фирменный календарь в подарок для читателей, подписавшихся на «Комсомольскую правду»
Как читателям «Комсомолки» сэкономить на покупке любимой газеты
На пожаре в Донецке погибла 67-летняя женщина
Генерал Наев поделился с НАТО как за сутки выйти на российскую границу в Донбассе
5 декабря «Комсомолка» проведет день подписчика на главпочтамте
Стало известно, что Донецк расстреляли из тяжелых минометов боевики 56-й украинской бригады
«Русский реактор» в Донецке: Денис Пушилин вместе с «Хирургом» смотрели фильм, снятый «Ночными волками»
Из-за больших очередей в ЛНР продлили регистрацию автомобилей до 31 марта
Погода на день в Луганске: 24 ноября с утра мороз, а днем уже до +2 градусов
Погода на день в Донецке: 24 ноября сохранятся мороз и ветер, температура – не более +2 градусов
На Украине сотни миллионов кинут на то, чтобы промывать мозги дончанам
Депортировать дончан пока передумали?
"Макеевские школьники снова отличились": Ребята со своим классным учителем помогли по хозяйству ветерану Великой Отечественной войны
Перевозить товары между Республиками станет проще
Беби-бум! За 2019 год население в Республике пополнилось почти на 9 тысяч маленьких граждан