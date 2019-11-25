Донецкие каратисты завоевали 60 медалей в отборочном этапе на чемпионат мира 2020 года
Очередное блестящее выступление нашей сборной на этот раз в России на первенстве по косики каратэ, где команда ДНР завоевала шестьдесят медалей! Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.
- По итогам состязаний спортсмены ДНР завоевали 60 медалей, из которых 22 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовых, — говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе министерства - данные соревнования стали отборочным этапом на чемпионат мира 2020 года, который будет проходить в Японии.
Чемпионат и первенство России по косики каратэ проходили с 23 по 24 ноября в Ногинске (Московская область). На соревнование приехали более четырехсот спортсменов из Москвы, Краснодара, Барнаула, Липецка, Красноярска, Ульяновска, Сочи, Ростова-на-Дону, Новокузнецка, Тюмени, Электростали, Серпухова и других городов и районов Российской Федерации. Донецкую Народную Республику представляли 40 человек.
Недавно мы сообщали о триумфальном выступлении нашей сборной на чемпионате мира в Японии. Тогда наша команда завоевала 13 медалей, 10 из которых золотые!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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