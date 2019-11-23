2019-11-23T11:55:15+03:00
Общество

На музыкальный фестиваль в Донецке приедут диджеи из России

Фестиваль пройдет 23 ноября в одном из ночных клубов города
Екатерина Сорока
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Все поездки организованы при содействии Русского центра. Фото: 360tv.ruВсе поездки организованы при содействии Русского центра. Фото: 360tv.ru
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Развлекательная программа на выходные продолжается. Кроме бесплатного похода в кинотеатр, нам предлагают посетить музыкальный фестиваль. Но далеко не оркестровой классической музыки.

23 ноября в одном из ночных клубов Донецка пройдет фестиваль диджеев. В нем участвуют диджеи из Республики и России. Специально к этому событию в Донецк приедет звезда ночных клубов Нижнего Новгорода Dj Real.

— Диджеи из Нижегородской области выступят на Фестивале диджеев в Донецкой Народной Республике. Фестиваль состоится сегодня в одном из ночных клубов Донецка, — рассказали в пресс-службе Русского центра.

Музыканты Нижнего Новгорода и Донецка, похоже, решили устроить обмен опытом. Пока российские диджеи будут выступать в наших ночных клубах, режиссер Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко Оксана Антоненко и дирижер Александр Пахоменко отправились на другой фестиваль в Нижний Новгород.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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