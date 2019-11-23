Все в кино! Бесплатный показ патриотических фильмов пройдет сегодня во многих городах Республики
Мороз, ветер и выходной день – лучший повод спрятаться в уютном теплом зале кинотеатра, чтобы посмотреть любимые фильмы. Напоминаем, что сегодня, 23 ноября, в шести городах Республики некоторые кинотеатры будут бесплатно показывать фильмы на военную и патриотическую тематику.
Чудесную инициативу бесплатного показа поддержали в кинотеатрах Донецка, Макеевки, Горловки, Харцызска. Енакиево и Тореза. Каждый кинотеатр, который согласился поучаствовать в акции, имеет собственное расписание бесплатных сеансов.
На выбор жителям Республики предлагают посмотреть такие фильмы, как:
— А зори здесь тихие …;
— Донбасс. Окраина;
— Русский реактор
— 28 панфиловцев;
— Движение вверх;
— Офицеры;
— Молодая гвардия;
— В бой идут одни старики.
- Пойдем всей семьей, хочу, чтобы сын посмотрел "Движение вверх", - говорит дончанка Галина Мирошник. - Вообще инициатива чудесная! Хорошо бы такие акции проводили чаще.
Не упустите прекрасную возможность, приглашайте друзей и вперед в кинотеатры!
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