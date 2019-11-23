Все в кино! Бесплатный показ патриотических фильмов пройдет сегодня во многих городах Республики

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-23T10:56:45+03:00

Дончанам покажут как новые, так и давно полюбившиеся фильмы

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Мороз, ветер и выходной день – лучший повод спрятаться в уютном теплом зале кинотеатра, чтобы посмотреть любимые фильмы. Напоминаем, что сегодня, 23 ноября, в шести городах Республики некоторые кинотеатры будут бесплатно показывать фильмы на военную и патриотическую тематику.

Чудесную инициативу бесплатного показа поддержали в кинотеатрах Донецка, Макеевки, Горловки, Харцызска. Енакиево и Тореза. Каждый кинотеатр, который согласился поучаствовать в акции, имеет собственное расписание бесплатных сеансов.

На выбор жителям Республики предлагают посмотреть такие фильмы, как:

— А зори здесь тихие …;

— Донбасс. Окраина;

— Русский реактор

— 28 панфиловцев;

— Движение вверх;

— Офицеры;

— Молодая гвардия;

— В бой идут одни старики.

- Пойдем всей семьей, хочу, чтобы сын посмотрел "Движение вверх", - говорит дончанка Галина Мирошник. - Вообще инициатива чудесная! Хорошо бы такие акции проводили чаще.

Не упустите прекрасную возможность, приглашайте друзей и вперед в кинотеатры!

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ИСТОЧНИК KP.RU