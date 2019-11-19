Бесплатный поход в кинотеатр для всех! 23 ноября в Республике проведут День патриотического кино
23 ноября в шести городах Республики некоторые кинотеатры будут бесплатно показывать фильмы на военную и патриотическую тематику. Об этом сообщили на официальном сайте ДНР.
— В субботу, 23 ноября, в кинотеатрах Донецкой Народной Республики пройдут показы патриотических фильмов. Посетить сеансы сможет каждый желающий абсолютно бесплатно, — говорится в сообщении.
На выбор жителям Республики предлагают посмотреть такие фильмы, как:
— А зори здесь тихие …;
— Донбасс. Окраина;
— Русский реактор
— 28 панфиловцев;
— Движение вверх;
— Офицеры;
— Молодая гвардия;
— В бой идут одни старики.
Полный список бесплатных сеансов с адресами кинотеатров. Фото: dnronline.su
День патриотического кино в Республике поддержали в шести городах. Бесплатные сеансы будут проходить в кинотеатрах Донецка, Макеевки, Горловки, Харцызска. Енакиево и Тореза. Каждый кинотеатр, который согласился поучаствовать в акции, имеет собственное расписание бесплатных сеансов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»