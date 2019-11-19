Бесплатный поход в кинотеатр для всех! 23 ноября в Республике проведут День патриотического кино

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-19T13:24:09+03:00

В Донецке бесплатные сеансы патриотического кино будут проводить в трех кинотеатрах. Фото: culture.ru

В некоторых кинотеатрах Республики весь день будут показывать бесплатно патриотические фильмы

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23 ноября в шести городах Республики некоторые кинотеатры будут бесплатно показывать фильмы на военную и патриотическую тематику. Об этом сообщили на официальном сайте ДНР.

— В субботу, 23 ноября, в кинотеатрах Донецкой Народной Республики пройдут показы патриотических фильмов. Посетить сеансы сможет каждый желающий абсолютно бесплатно, — говорится в сообщении.

На выбор жителям Республики предлагают посмотреть такие фильмы, как:

— А зори здесь тихие …;

— Донбасс. Окраина;

— Русский реактор

— 28 панфиловцев;

— Движение вверх;

— Офицеры;

— Молодая гвардия;

— В бой идут одни старики.

Полный список бесплатных сеансов с адресами кинотеатров. Фото: dnronline.su

День патриотического кино в Республике поддержали в шести городах. Бесплатные сеансы будут проходить в кинотеатрах Донецка, Макеевки, Горловки, Харцызска. Енакиево и Тореза. Каждый кинотеатр, который согласился поучаствовать в акции, имеет собственное расписание бесплатных сеансов.

ИСТОЧНИК KP.RU