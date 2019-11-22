В Еленовке из-за обстрелов со стороны Украины поврежден жилой дом

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-22T11:16:07+03:00

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В поселке Еленовка, что под Донецком, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждена крыша жилого дома. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 08.35 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Тарамчук в направлении поселка Еленовка с применением БМП-2. В результате обстрела было зафиксировано повреждение кровли одного из домов по улице Шевченко, - сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики шесть боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU