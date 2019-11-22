2019-11-22T10:38:42+03:00
Политика

В СЦКК рассказали, что украинские военные открывали огонь на донецком и мариупольском направлениях

Они обстреляли пять городов и сел ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные открывали огонь на донецком и мариупольском направлениях. Фото: facebook.com/pressjfo.newsУкраинские военные открывали огонь на донецком и мариупольском направлениях. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики шесть боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские военные открывали огонь по Жабичево, Ясиноватой, району «Вольво-Центра» столицы, Коминтерново и Петровскому, - проинформировало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Боевики во время обстрелов применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что в предыдущие сутки Вооруженные формирования Украины выпустили по территории Республики больше 30 снарядов и мин. Под их огнем оказались Спартак, Ясиноватая, Гольмовское, Коминтерново и Петровское.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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