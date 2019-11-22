В СЦКК рассказали, что украинские военные открывали огонь на донецком и мариупольском направлениях
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики шесть боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Украинские военные открывали огонь по Жабичево, Ясиноватой, району «Вольво-Центра» столицы, Коминтерново и Петровскому, - проинформировало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Боевики во время обстрелов применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие.
Напомним, что в предыдущие сутки Вооруженные формирования Украины выпустили по территории Республики больше 30 снарядов и мин. Под их огнем оказались Спартак, Ясиноватая, Гольмовское, Коминтерново и Петровское.
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ИСТОЧНИК KP.RU