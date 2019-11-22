2019-11-22T08:40:56+03:00
Политика

Пострадавшие от украинских обстрелов жители Ясиноватой подали иск о возмещении ущерба в Европейский суд по правам человека

Общая сумма иска – больше 44 миллионов рублей
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Жители Ясиноватой подали иск о возмещении ущерба в Европейский суд по правам человекаЖители Ясиноватой подали иск о возмещении ущерба в Европейский суд по правам человекаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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С требованиями возместить ущерб от обстрелов украинской армии в Европейский суд по правам человека обратились жители Ясиноватой. Иск подали жильцы двух подъездов дома № 2 квартала «Молодежный», который обстреливался 152-миллиметровыми снарядами. В квартирах были повреждены несущие конструкции, окна, двери и внутренняя отделка.

- Почему мы должны за свой счет покупать новую мебель, делать ремонт? В чем наша вина, за что наши дома обстреляли, лишив крыши над головой? Надеемся, что Европейский суд повлияет на киевские власти, и они возместят весь тот ущерб, который нам причинили, - сообщили жители Ясиноватой.

В пятиэтажке 60 квартир. До начала войны в ней проживали 85 человек. Сейчас эта цифра сократилась в четыре раза. По оценкам экспертов, общая сумма ущерба двум подъездам жилого дома превысила 44 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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