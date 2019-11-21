ВСУ обстреляли донецкое, горловское и мариупольское направления

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-21T11:22:59+03:00

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Прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике не прошли без обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Киевские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 33 единицы, - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что огню со стороны киевских силовиков подверглись донецкое, горловское и мариупольское направления.

- Был обстрелян район Спартака, Ясиноватой на донецком направлении, Гольмовский на горловском направлении и Коминтерново, Петровское на мариупольском направлении, - рассказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU