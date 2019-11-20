Украинский язык останется обязательным к изучению в школах ДНР

20 Нояб. 21:35 2019-11-20T23:19:50+03:00

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Вопрос – нужен ли украинский язык детям ДНР периодически встает в соцсетях. При этом мнения разделились – кто-то считает, что нужен, кто-то что нужен факультативно, а кто-то, что и вовсе надо исключить. Украинский сегмент интернета тщательно отслеживает эту тему и периодически выдает фейки о том, что в школах ДНР запретили изучение украинского. Что будет с украинским языком, пояснило министерство образования и науки ДНР. Там сообщили, что в обозримом будущем пересматривать школьную программу не будут. Об этом рассказал заместитель министра Андрей Удовенко.

- В Конституции ДНР украинский язык указан как один из государственных. И согласно образовательным стандартам, утвержденным у нас в 2015 году и в новой редакции 2018 года, и является одним из обязательных предметов учебного плана, — отметил Удовенко.

Заместитель министра рассказал, что школьная программа предусматривает изучение украинского языка наряду с русским и иностранными. На него отводится один-два часа в неделю. Преподавание ведется по учебникам, подготовленным в ДНР.

- На сегодняшний день и в будущем у нас не предвидится никаких изменений государственных образовательных стандартов и учебных планов начального и среднего общего образования, — добавил замглавы Минобрнауки.

ИСТОЧНИК KP.RU