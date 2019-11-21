ВСУ строят новые позиции в Золотом
Вблизи участка разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое вооруженные формирования Украины оборудуют новые позиции. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По данным нашей разведки на позициях ВСУ вблизи участка разведения в населенном пункте Золотое-4 отмечается наличие новых траншей и фортификационных сооружений, - говорится в сообщении.
Кроме этого, вблизи этого участка зафиксирована и украинская бронетехника.
- В населенном пункте Золотое-4 украинские боевики 72-й бригады разместили одну БМП, два БТРа, а также один КрАЗ с установленным в кузове крупнокалиберным пулеметом, - сказал Филипоненко.
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ИСТОЧНИК KP.RU