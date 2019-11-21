2019-11-21T18:35:44+03:00
Политика

ВСУ строят новые позиции в Золотом

Киевские силовики перебросили в населенный пункт несколько единиц бронетехники
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Вблизи участка разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое вооруженные формирования Украины оборудуют новые позиции. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По данным нашей разведки на позициях ВСУ вблизи участка разведения в населенном пункте Золотое-4 отмечается наличие новых траншей и фортификационных сооружений, - говорится в сообщении.

Кроме этого, вблизи этого участка зафиксирована и украинская бронетехника.

- В населенном пункте Золотое-4 украинские боевики 72-й бригады разместили одну БМП, два БТРа, а также один КрАЗ с установленным в кузове крупнокалиберным пулеметом, - сказал Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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