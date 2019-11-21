Украинский десантник сжег полевую столовую

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-21T16:05:17+03:00

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В 46-й бригаде украинских вооруженных формирований произошло чрезвычайное происшествие. Десантник неумело поджог газовую горелку, в результате чего случилось возгорание в полевой кухне подразделения. Известно, что место приема пищи было уничтожено дотла. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В ходе предварительного расследования выяснилось, что после проведения ужина военнослужащие из состава суточного наряда решили употребить наркотические вещества, после чего стали вести себя неадекватно, - сообщил он.

Филипоненко отметил, что помимо расследования возгорания, следственная комиссия проверяет личный состав бригады на предмет употребления наркотических веществ.

- Сегодня в бригаде ожидается прибытие комиссии для проведения медицинского освидетельствования военнослужащих бригады, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU