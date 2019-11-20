2019-11-20T23:00:30+03:00
Политика

«Прорыва не будет!» У Дениса Пушилина спросили – что ждет Донбасс от «нормандской четверки»

Исполняется год Дениса Пушилина на посту Главы ДНР. На острые вопросы он ответил 19 ноября в Москве.
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Обстрелы Республики не прекращаются. ФОТО: Штаб ООсОбстрелы Республики не прекращаются. ФОТО: Штаб ООс
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Это была встреча с российской общественностью. Главе ДНР задали много вопросов, в том числе и о встрече в нормандском формате.

– Денис Владимирович, 9 декабря, по всей вероятности, состоится встреча «нормандской четверки». Чего ДНР, Донбассу от нее ждать?

Лично от себя скажу: каких-то прорывов мы не ждем. Я сам участвовал в переговорном процессе в Минске очень долго и знаю, насколько это вязкий процесс. Нет тех позиций, которые сразу устроили бы обе стороны. Так не бывает. В «нормандском формате» и мнений побольше, и позиции непростые, поэтому какого-то прорыва, какого-то сверхуспеха и разрешения одномоментного мы не ждем. Не нужно переоценивать встречу в «нормандском формате»: для Донбасса, увы, конфликт не окончен.

По мнению независимых экспертов, для России в этом формате будут вопросы по газу.

- Договор на 2020 год между Россией и Украиной не подписан, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Вторичный вопрос - закон "Об особом статусе Донбасса" и его вторичные юридические формулировки. Украина на переговорах угрожает поднять вопрос пересмотра Минских соглашений. Ей не нужен Донбасс как таковой. Нужно добиться от России отступления на внешнеполитическом фронте. По предварительным данным. проект заявления "нормандской четверки" уже согласован. Но мы узнаем его содержание только вечером 9 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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