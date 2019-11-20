Украина возвращает бронетехнику к Петровскому-Богдановке
Украинские силовики разместили бронетехнику вблизи участка разведения сил и средств Петровское – Богдановка. Об этом сегодня сообщили в управлении народной милиции ДНР.
- Помимо нарушений по соблюдению режима прекращения огня в районе разведения сторон на участке населенных пунктов «Богдановка – Петровское», украинская сторона разместила в данном районе вооружение, – сказано в сообщении. – Нами отмечено прибытие четырех БМП и одного бронетранспортера МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) из состава 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
В УНМ добавили, что разведка доложила об установке противотанковых мин ТМ-62 украинскими военнослужащими 59-й отдельной мотопехотной бригады на окраине села Семигорье под Артемовском.
Кроме того, возле жилых домов размещены десять БТР, два бронированных разведывательно-дозорных машин, две самоходные зенитные пушечно-ракетных установки «Тунгуска» и одна зенитная установка. На данный момент техника находится в поселках Железное, Мироновский, Невельское; селах Новоселидовка, Старогнатовка и Каменка, а также городах Светлодарск, Курахово и Красногоровка в непосредственной близости от линии соприкосновения сторон вооруженного конфликта на Донбассе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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