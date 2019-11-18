Флаги нацистов замечены над окопами, с которых ушли ВСУ

18 Нояб. 20:28 2019-11-18T20:28:50+03:00

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У села Петровское, где осуществляется отвод вооружения, замечены флаги Правого сектора (организация запрещена в РФ). Они находятся как раз у окопов, покинутых ВСУ.

А кто-то сомневался, что будет иначе? У нас есть печальный опыт Широкино, из которого отошли наши по обоюдной согласованности и которое тут же заняли ВСУ.

- К сожалению, такое развитие событий не исключено. Слишком часто перемирия или инициативы по демилитаризации становились поводом для украинской стороны продвинуться и захватить новую территорию в серых зонах. Как это было в Рассадках, Чигирях, Гладосово, Травневом и ряде других поселков. Противодействия они не получили, а значит этот сценарий остается для противника простым и привлекательным способом получить перевес. Излишнее доверие на войне обычно приводит к наиболее тяжелым потерям, - сказала "Комсомолке" донецкий журналист Марина Харькова.

И, судя по всему, Зеленский мало может повлиять на зарвавшихся нацистов.

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