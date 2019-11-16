2019-11-16T17:26:54+03:00
Общество

В Донецке ищут доноров крови для 12-летнего Владика Твердоступова

Мальчик находится в тяжелом состоянии
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: "Время добрых"Фото: "Время добрых"
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В столице Донецкой Народной Республики ищут доноров крови для 12-летнего Владика Твердоступова. Об этом «Комсомолке» сообщили в благотворительной организации «Время добрых»

- У мальчика острый лимфобластный лейкоз – рак крови, - говорят волонтеры. – Он проходит лечение в онкогематологии Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака в Донецке.

О заболевании ребенка узнали три месяца назад. Сейчас у мальчика ухудшилось здоровье – он находится в тяжелом состоянии.

- Срочно нужны доноры крови на тромбоциты третьей отрицательной группы крови, - сообщили в организации и обратились к дончанам. - Наши светлые люди, каждый из вас может совершить настоящее чудо - сдать кровь, тем самым спасти детскую жизнь!

Подробную информацию можно получить по телефону – 071-497-18-91 - Илья Барчан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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