Откроются дополнительные пункты миграционной службы в ДНР

13 Нояб. 19:50 2019-11-13T19:50:11+03:00

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Миграционная служба ДНР планирует открыть дополнительные пункты приема документов для получения республиканского и российского гражданства. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

И это очень вовремя, ведь очередь из желающих получить паспорт ДНР и РФ, не уменьшается. Уже поданы около 60 тысяч заявок и это количество растет.

- Для удобства жителей Республики в ближайшее время будут открыты дополнительные пункты приема документов на получение паспортов ДНР и России в других населенных пунктах государства, — говорится в сообщении ведомства.

Уже сегодня состоялось торжественное открытие подразделения миграционной службы в Моспино. Оно расположено по улице Ново-Моспино, 23. Прием граждан будет осуществляться по вторникам, средам и пятницам с 9:00 до 17:00 в порядке живой очереди.

Кроме того, как сообщала "Комсомолка" ранее, произошли небольшие изменения в работе миграционной службы ДНР. Теперь во всех отделениях миграционной службы ДНР и по электронной очереди, и в порядке живой очереди принимают документы:

Понедельник:

1. На паспорт РФ

2. На паспорт ДНР (электронная + живая очередь)

Четверг:

1. На паспорт РФ

2. На паспорт ДНР ТОЛЬКО ДЕТИ 14-16 лет (живая очередь)

График:

С 9:00 до 17:00 (перерыв - с 13:00 до 14:00)

В остальные дни принимают по электронной очереди.

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ИСТОЧНИК KP.RU