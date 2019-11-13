Произошли изменения графика работы Миграционной службы ДНР
Произошли небольшие изменения в работе Миграционной службы ДНР. Теперь во всех отделениях Миграционной службы ДНР и по электронной очереди, и в порядке живой очереди принимают документы:
Понедельник:
1. На паспорт РФ
2. На паспорт ДНР (электронная + живая очередь)
Четверг:
1. На паспорт РФ
2. На паспорт ДНР ТОЛЬКО ДЕТИ 14-16 лет (живая очередь)
График:
С 9:00 до 17:00 (перерыв - с 13:00 до 14:00)
В остальные дни принимают по электронной очереди.
К слову, с начала выдачи паспортов Российской Федерации жителям Донбасса в упрощенном порядке – документ уже получили больше 36 тысяч жителей Луганской Народной Республики. Об этом сообщил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.
- В настоящее время более 36 тысяч наших земляков стали обладателями гражданства РФ, и более 60 тысяч наших граждан подали документы на приобретение российского гражданства, - заявил министр.
ИСТОЧНИК KP.RU