Произошли изменения графика работы Миграционной службы ДНР

СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-13T09:38:51+03:00

Очередь желающих получить паспорта РФ и ДНР не уменьшается. Фото: ДАН

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Произошли небольшие изменения в работе Миграционной службы ДНР. Теперь во всех отделениях Миграционной службы ДНР и по электронной очереди, и в порядке живой очереди принимают документы:

Понедельник:

1. На паспорт РФ

2. На паспорт ДНР (электронная + живая очередь)

Четверг:

1. На паспорт РФ

2. На паспорт ДНР ТОЛЬКО ДЕТИ 14-16 лет (живая очередь)

График:

С 9:00 до 17:00 (перерыв - с 13:00 до 14:00)

В остальные дни принимают по электронной очереди.

К слову, с начала выдачи паспортов Российской Федерации жителям Донбасса в упрощенном порядке – документ уже получили больше 36 тысяч жителей Луганской Народной Республики. Об этом сообщил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

- В настоящее время более 36 тысяч наших земляков стали обладателями гражданства РФ, и более 60 тысяч наших граждан подали документы на приобретение российского гражданства, - заявил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU