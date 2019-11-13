2019-11-13T18:49:09+03:00
Общество

«Как заполучить девушку» - Соцсети обсуждают оригинальное объявление на цветочном магазине

Продавцы из цветочного магазина в Краснодоне научат, как правильно покорять женские сердца
Екатерина Сорока
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Похоже, что сотрудники цветочного магазинчика все же смогли привлечь внимание к своему бизнесу. Фото: original-present.ruПохоже, что сотрудники цветочного магазинчика все же смогли привлечь внимание к своему бизнесу. Фото: original-present.ru
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Сегодня, 13 ноября, в социальных сетях завирусилось необычное объявление цветочного магазина в Краснодоне. В нем сотрудники цветочного детально расписали инструкцию, как нужно покорять сердца дам. И для этого нужно сделать всего три шага.

Как заполучить девушку? Шаг 1: Приходите в наш магазин и купите букет из 25 роз. Шаг 2: Подарите букет своей возлюбленной и скажите: «Если розы красивые то мы должны быть вместе». Шаг 3: Розы из нашего магазина очень красивые, так что у вас всё получится, — написано в объявлении.

Однако на случай форс-мажорных обстоятельств сотрудники магазинчика предлагают план «Б».

— Если она (возлюбленная – примечание редакции) откажется от букета, то, пожалуйста, приходите к нам снова. Мы бесплатно дадим вам кактус. Для того чтобы кинуть его в нее, — продолжили в объявлении.

Насколько действенный этот способ покорения дамы неизвестно. Ведь это всё теория, которая не опробована на практике. Также считают и пользователи социальных сетей.

— Это всё неправильно! Девушку можно заполучить только по такому плану: во-первых, нужно «лайкнуть» первые пять ее фоток в соцсетях; во-вторых, написать ей прикольное сообщение. И всё радуйтесь, — предложил более современный способ Леха Канакин.

Похоже, время романтики с цветами, конфетами и прогулками давно закончилась. И теперь появились другие более действенные пути покорения женских сердец. И лежит этот путь через активность молодых людей в социальных сетях.

Это необычное объявление увидело около 6 тысяч пользователей. Фото: vk.com

Это необычное объявление увидело около 6 тысяч пользователей. Фото: vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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