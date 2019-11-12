2019-11-12T20:33:59+03:00
Происшествия

В Макеевке открылся штаб по сбору информации о подземных толчках

Неизвестное явление пытаются разгадать донбасские ученые
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Макеевке открылся штаб по сбору информации о подземных толчкахВ Макеевке открылся штаб по сбору информации о подземных толчкахФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Госкомитет Гортехнадзора ДНР в макеевском поселке Объединенный создал штаб по сбору информации о подземных толчках. Как «Комсомолка» сообщала своим читателям, с недавних пор жизнь в этом поселке превратилась в кошмар. В квартирах трескаются стены, а мебель ходит ходуном.

- Штаб, под руководством и.о. председателя Гортехнадзора Владимира Цымбаленко, работает в ДК имени 40-летия ЛКСМУ круглосуточно. С 8.00 до 17.00 там постоянно находится сотрудник Макеевской государственной горнотехнической инспекции надзора в угольной промышленности. Также, по поручению Главы ДНР Дениса Пушилина, в нерабочее время в поселке постоянно проживает и.о. председателя Гортехнадзора Владимир Цымбаленко, - сообщили в пресс-службе Гортехнадзора.

В настоящее время специально созданная рабочая группа выясняет природу подземных толчков. В администрации Макеевки рассказали, что для контроля появившихся в домах трещин установлены восемь маячков (кварталы 41, 47, 48, 59 и 60). Специальные приборы помогут установить источник подземных колебаний.

Расследование причин происходящего находится на контроле Главы ДНР Дениса Пушилина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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