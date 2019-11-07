Подземные толчки в «Объединенном»: Эксперты рассматривают версии обрушения пород из-за жизнедеятельности шахт

Для выяснения природы подземных толчков в Донецке на базе Республиканского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела (РАНИМИ) создана рабочая группа. В ее составе – ученые-геологи, специалисты угольной промышленности, представители местной власти, сотрудники министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Председатель рабочей группы по выяснению причин подземных колебаний в Макеевке, доктор технических наук, сотрудник РАНИМИ Николай Лобков сразу исключил связь подземных толчков с землетрясением.

Подземные толчки в «Объединенном»: Эксперты рассматривают версии обрушения пород из-за жизнедеятельности шахтФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Это почувствовали бы даже жители Донецка, - объяснил донбасский ученый.

То, что взрывные работы в выработках шахты «Калиновская-Восточная» не отдаются на поверхности, недавно было доказано.

- Представители объединения «Макеевуголь» совместно с учеными из Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности провели эксперимент. На глубине 760 метров, откуда на сегодняшний день шахтеры выдают уголь на-гора, при прохождении очередных погонных метров вдвое увеличили заряд взрывчатки и комиссия на поверхности не почувствовала никакого толчка! – рассказал «КП» Николай Иванович.

Сейчас рабочая комиссия рассматривает несколько версий природы подземных толчков в Советском районе Макеевки. Одна из них – сдвижение горных пород из-за выдачи угля из шахты «Калиновская-Восточная». Сейчас там длина выемочного поля до километра, а самой лавы – 260 метров.

Подземные толчки в «Объединенном»: Эксперты рассматривают версии обрушения пород из-за жизнедеятельности шахтФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Из-за пустот породы могут обрушаться, если там не толстый слой крепкого песчаника, - объясняет Николай Лобков. - Несколько отработанных лав находятся прямо возле кварталов поселка Объединенный. Сейчас анализирую, какие там породы от пласта до самой поверхности.

Среди возможных причин подземных толчков – сдвижение пород из-за затопления шахт имени Ленина и 13-бис. Обе добывали уголь выше «Калиновской-Восточной».

- Из-за затопления шахт увеличивается интенсивность движения пород. Чтобы проверить эту версию, маркшейдер выведет на план горных работ затопленных шахт точное месторасположение поселка, - рассказал Лобков.

Николай Иванович сообщил, что через две-три недели рабочая группа возможно установит источник подземных колебаний. После этого будут поставлены задачи для решения проблемы.

Власти Макеевки призывают горожан оперативно информировать их о новых подземных толчках. Номера телефонов «горячей линии»: (071) 363-07-40, (071) 308-36-00, 23-08-42.

- Просьба сообщать время и дату толчка, ФИО и точный адрес проживания заявителя, контактный номер телефона, - отметили в горадминистрации.