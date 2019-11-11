2019-11-11T21:27:47+03:00
Общество

«Поможем нашему городу стать чище»: История дончанки, которая борется за экологию в регионе, получила продолжение

В Республике скоро заработает предприятие, которое будет заниматься безопасной переработкой старых градусников и батареек
Екатерина Сорока
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Кроме батареек и пластика безопасной утилизации также должны подвергаться просроченные таблетки. Фото: update.com.uaКроме батареек и пластика безопасной утилизации также должны подвергаться просроченные таблетки. Фото: update.com.ua
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В конце октября «Комсомолка» писала уже про дончанку, которая серьезно занялась экологией в Республике. Надежда выступила с инициативой создать в Донецке больше пунктов для сдачи батареек и пластика.

Девушка начала писать во все возможные министерства Республики, рассказывала о своих планах в социальных сетях и собирала подписи своих единомышленников. В итоге инициатива девушки не прошла зря.

— Друзья, у меня хорошие новости. Сейчас в Донецке предприятие по утилизации градусников и батареек находится на стадии лицензирования. Скоро оно начнет свою работу. А это значит, что у нас скоро появятся пункты сбора батареек, а также неработающих и разбитых градусников . Таким образом, мы сможем обезопасить себя, жизнь наших детей и наши дома от всяких разбитых градусников и гниющих батареек, — рассказывает Надежда.

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После провальной попытки девушка не остановилась. Ей посоветовали написать письма во все министерства Республики, чтобы они рассмотрели идею создания рабочих пунктов приема батареек. Такой вызов Надежду не остановил (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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