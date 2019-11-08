Погибли сразу трое наших военнослужащих
Шестой год позиционная война косит жизни мужского населения. Трое военнослужащих Народной милиции ДНР погибли только за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.
- В результате вражеских обстрелов получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих Народной милиции, — сообщили в пресс-службе.
Ни имена погибших, ни где произошла трагедия, ни информации об ответных действиях НМ ДНР не разглашаются.
Украинские военные продолжают обстреливать территории республик. Никакие перемирия и достигнутые соглашения в этом им не мешают. Каждый вечер дончане сообщают о взрывах. Чаще всего это районы Трудовских, а также Зайцево, Гольма, а на южном направлении - Саханка и Коминтерново.
Ранее мы сообщали, что украинские силовики пригнали шесть бронетранспортеров в жилой район Золотого вблизи участка разведения сил и средств в Луганской Народной Республике.
ИСТОЧНИК KP.RU