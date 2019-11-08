2019-11-08T14:23:36+03:00
Политика

Погибли сразу трое наших военнослужащих

Три солдата Народной Милиции ДНР получили ранения, несовместимые с жизнью
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Шестой год война уносит жизни молодых ребят. Фото: rusvesna.suШестой год война уносит жизни молодых ребят. Фото: rusvesna.su
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Шестой год позиционная война косит жизни мужского населения. Трое военнослужащих Народной милиции ДНР погибли только за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- В результате вражеских обстрелов получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих Народной милиции, — сообщили в пресс-службе.

Ни имена погибших, ни где произошла трагедия, ни информации об ответных действиях НМ ДНР не разглашаются.

Украинские военные продолжают обстреливать территории республик. Никакие перемирия и достигнутые соглашения в этом им не мешают. Каждый вечер дончане сообщают о взрывах. Чаще всего это районы Трудовских, а также Зайцево, Гольма, а на южном направлении - Саханка и Коминтерново.

Ранее мы сообщали, что украинские силовики пригнали шесть бронетранспортеров в жилой район Золотого вблизи участка разведения сил и средств в Луганской Народной Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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