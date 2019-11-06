2019-11-06T18:11:17+03:00
Политика

На оставленных после разведения украинских позициях в Золотом, националисты создают тайники с оружием

На позиции украинские националисты попадают под видом волонтеров
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: commons.wikimedia.orgФото: commons.wikimedia.org
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После разведения сил и средств в Золотом, на оставленных армией позициях украинские волонтеры создают тайники с оружием. Они проникают на эту территорию под видом волонтеров. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Не исключено, что радикалы планируют провести вооруженные провокации в районе разведения для того, чтобы сорвать мирные инициативы, - заявил Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства добавил, что посещение позиций ВСУ "лицами не в военной форме" отмечается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

- Призываем международных наблюдателей вмешаться в происходящее и оказать влияние на украинское руководство с целью сохранения достигнутого, - обратился Иван Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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