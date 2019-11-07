Украинские вояки пригнали в Золотое шесть бронетранспортеров
Украинские силовики пригнали шесть бронетранспортеров в жилой район Золотого вблизи участка разведения сил и средств в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня на пресс-конференции в Луганске сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Украинские военные продолжают размещать вблизи жилья вооружение и военную технику, из которых обстреливают населенные пункты Республики.
- Так, в жилом районе Золотого, в непосредственной близости от участка разведения боевики 72-й бригады разместили шесть бронетранспортёров, - рассказал Иван Филипоненко.
Напомним, что 1 ноября 2019 года стороны конфликта отвели от Золотого силы и средства. Разминировать окрестности населенного пункта намечено до 26 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU