2019-11-08T14:06:43+03:00
Происшествия

Подземные толчки в Макеевке заставили приостановить работу шахты "Калиновская-Восточная"

Эксперты и ученые должны провести исследование и понять причину толчков
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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За расследование взялась группа лучших донбасских ученых. Фото: ДАНЗа расследование взялась группа лучших донбасских ученых. Фото: ДАН
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Глава ДНР Денис Пушилин сегодня провел экстренное совещание в связи с подземными толчками в поселке Объединенный Советского района города Макеевки.

Ситуацией с подземными толчками неизвестного происхождения, которые все чаще ощущают жители поселка Объединенный Советского района города Макеевки взволнованы абсолютно все. Шутка ли - у людей рушатся стены, осыпается штукатурка.

Трясти макеевский поселок начало год назад, сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" местные жители.

- Раньше было не так ощутимо, а сейчас каждый раз шкаф ходуном ходит, и хрусталь в нем дребезжит, - рассказывает жилец дома №7 в 60-м квартале Анна Веремеева. – Из-за подземных толчков в квартире потрескались стены, рвутся обои.

В этой связи руководитель государства провел экстренное совещание. Так как экспертам пока не удалось установить природу наблюдаемого явления, были приняты беспрецедентные меры.

- Я дал поручение приостановить работу шахты «Калиновская-Восточная», в зоне деятельности которой фиксируются толчки, — подчеркнул Пушилин.

А главе МЧС ДНР Алексею Кострубицкому поручили немедленно провести тщательное сейсмологическое исследование для определения эпицентра толчков.

Кроме того, сегодня случилась трагедия на шахте в Торезе. Там погибли двое человек 16 и 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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