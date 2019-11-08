Трагедия на шахте в Торезе: двое погибших 16 и 30 лет

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-08T12:24:06+03:00

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Шахты продолжают уносить жизни дончан. Сегодня два человека погибли на угольной выработке в Торезе к востоку от Донецка в результате несчастного случая. Среди них парень 16 лет.

- Сегодня в Торезе по улице 10 лет Октября произошел несчастный случай в горной выработке, оборудование и коммуникации в выработке и на поверхности отсутствуют: не вышли на поверхность двое мужчин. Горноспасатели Тореза обследовали выработку, выявили в 800 метрах от поверхности тела двух погибших: 2003 и 1989 годов рождения, — сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Погибших удалось поднять на поверхность и передать их тела правоохранительным органам.

При этом горняки шахты «Комсомолец Донбасса» в пятницу запустят в работу лаву с запасами почти 600 000 тонн «черного золота». А Макеевка продолжает сотрясаться от подземных толчков. И получается, что с одной стороны - необходимость кормить семьи, а с другой стороны - последствия выработок непредсказуемы и несут прямую угрозу.

ИСТОЧНИК KP.RU