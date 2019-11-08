Пушилин: "На ввод украинской полиции на участки разведения сил отвечать будем зеркально!"

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-08T12:10:07+03:00

Глава Республики предупредил об ответных мерах, которые будет предпринимать Республика на попытки Украины нарушить условия разведения сил. Фото: ДАН

Со своей стороны ДНР полностью готова к разведению сил

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подердил готовность ДНР к началу устранения нарушений на участке разведения сил и средств «Петровское Богдановка» 9 ноября.

Срывает разведение сил и не впервые именно Украина, то устраивая обстрелы, но игнорируя прежние договоренности. 4 ноября Киев в очередной раз сорвал попытку возобновить процесс разведения войск на участке «Петровское – Богдановка».

Также Пушилин предупредил, что ввод украинской полиции и нацгвардии на участок разведения сил и средств в районе Петровского повлечет за собой зеркальные меры со стороны ДНР

- Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств Республики: министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел. А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU