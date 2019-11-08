Пушилин: "На ввод украинской полиции на участки разведения сил отвечать будем зеркально!"
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подердил готовность ДНР к началу устранения нарушений на участке разведения сил и средств «Петровское Богдановка» 9 ноября.
Срывает разведение сил и не впервые именно Украина, то устраивая обстрелы, но игнорируя прежние договоренности. 4 ноября Киев в очередной раз сорвал попытку возобновить процесс разведения войск на участке «Петровское – Богдановка».
Также Пушилин предупредил, что ввод украинской полиции и нацгвардии на участок разведения сил и средств в районе Петровского повлечет за собой зеркальные меры со стороны ДНР
- Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств Республики: министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел. А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым, - сказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU