2019-11-07T14:10:16+03:00
Политика

Почему Киев не хочет отвести свои войска от Петровского

Украинская сторона не подтвердила своего участия в видеоконференции Контактной группы по этому вопросу
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Почему Киев не хочет отвести свои войска от ПетровскогоПочему Киев не хочет отвести свои войска от ПетровскогоФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

Киев официально не дал добро на свое участие в видеоконференции Контактной группы по вопросу разведения войск в Петровском (провести ее предполагается 8 ноября). Об этом сообщил руководитель Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня на линии соприкосновения (СЦКК) Руслан Якубов.

- На текущий момент официальной информации о намерениях украинской стороны согласовать с Республикой новую дату начала синхронного и зеркального отвода сил и средств не поступало, - рассказал Руслан Якубов.

- Подразделения Народной милиции ДНР готовы возобновить отвод сил 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату, - подчеркнул руководитель представительства ДНР в СЦКК.

Напомним, что 4 ноября Киев в очередной раз сорвал попытку возобновить процесс разведения войск на участке «Петровское – Богдановка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разведение сил и средств в Золотом состоялось

ОБСЕ сообщила, что Киев все-таки провел разведения сил у Золотого (Подробнее)

Министр обороны Украины сделал заявление: Разведение сил и средств в Петровском под угрозой срыва

Украинская сторона заявляет о «нарушении семидневной тишины» и говорит о переносе даты разведения [фото, видео] (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские вояки пригнали в Золотое шесть бронетранспортеров
Хорошая новость! В ближайшее время в ДНР будут выдавать кредиты
Вадим Самойлов на передовой ДНР поздравил военных «Спарты» с днем разведчика
В ДНР плотно займутся восстановлением сожжённых лесов
В Шахтерске на шахте травмирован горняк
Украинские боевики пригнали зенитки в поселок под Мариуполем
Украинские военные в Логвиново нарушили «перемирие»
На юге ДНР погиб военнослужащий Народной милиции
«Мяч на стороне Киева»: Мартин Сайдик готов координировать внеочередную встречу Контактной группы
Украинское командование готовит диверсию на химзаводе в Донбассе
В Донецк едет 90-ый гуманитарный конвой из России
ЛНР продолжает разминирование на участке разведения в Золотом
В Донецке ищут доноров крови для пострадавшего от обстрела ВСУ мужчины
Работа в Донецке 2019: 14 ноября пройдет ярмарка вакансий для молодежи
На оставленных после разведения украинских позициях в Золотом, националисты создают тайники с оружием
Украинские командиры воруют в военных частях бензин и продают его частным заправкам
Разведка НМ ЛНР обнаружила на окраине Рубежного украинские «Гвоздики» и «Ураганы»
Коммуналку в ДНР можно будет оплатить через терминал ЦРБ
Украинская армия установила зенитные ракетные комплексы на мариупольском направлении
Жительница Снежного может попасть в тюрьму на пять лет за кражу курицы
ВСУ обстреляли все направления ДНР
В Горловке обстрелами ВСУ разрушен жилой дом