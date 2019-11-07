СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-07T14:10:16+03:00

Почему Киев не хочет отвести свои войска от Петровского Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинская сторона не подтвердила своего участия в видеоконференции Контактной группы по этому вопросу

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Киев официально не дал добро на свое участие в видеоконференции Контактной группы по вопросу разведения войск в Петровском (провести ее предполагается 8 ноября). Об этом сообщил руководитель Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня на линии соприкосновения (СЦКК) Руслан Якубов.

- На текущий момент официальной информации о намерениях украинской стороны согласовать с Республикой новую дату начала синхронного и зеркального отвода сил и средств не поступало, - рассказал Руслан Якубов.

- Подразделения Народной милиции ДНР готовы возобновить отвод сил 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату, - подчеркнул руководитель представительства ДНР в СЦКК.

Напомним, что 4 ноября Киев в очередной раз сорвал попытку возобновить процесс разведения войск на участке «Петровское – Богдановка».

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ИСТОЧНИК KP.RU