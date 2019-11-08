"Будет даже восстановлен бассейн!": Дворец молодежи «Юность» ждет полная реконструкция

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-08T09:21:34+03:00

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Дворец молодежи "Юность" в 2014 году получил более десятка прямых попаданий со стороны Украины, несколько снарядов приземлились рядом. Тогда чудом не произошел пожар. Но были разрушены многие перекрытия, выведена из строя система отопления и вылетели все окна. Сейчас здание стоит, пугая всех своим печальным видом. При этом в нем продолжается жизнь - занимаются коллективы, идут репетиции, ставят спектакли по русской классике. Дворец стал настоящим символом стойкости Донбасса. Но дончане с надеждой ждут, когда дворцу придадут соответствующий вид.

- Специалисты Донецкого регионального проектного института «Донецкпроект» сейчас в составе рабочей группы принимают участие в разработке технического задания на восстановление Донецкого Республиканского Дворца молодёжи «Юность», - сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

"Комсомолка" пообщалась с заместителем директора "Юности" по учебно-воспитательной работе Геленой Ефимовой о планах реконструкции дворца.

– Сейчас идет процесс согласования реконструкции дворца, прошло несколько совещаний в министерстве строительства и, как нам сообщили, на 2020 год планируется полная реконструкция дворца. Включая бассейн, новую котельную и даже комбинат по чистке концертных костюмов! Причем, что важно, без закрытия на это время самого дворца, ведь во дворце занимаются несколько коллективов, - рассказала Гелена Юрьевна.

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ИСТОЧНИК KP.RU