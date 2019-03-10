2019-03-10T18:15:44+03:00
Звезды

В разрушенном донецком Дворце молодежи "Юность" ставят русскую классику

Театр-студия «4 этаж» представила спектакль «Темные аллеи» по Бунину, а в конце марта донецкого зрителя ждет "Черно-белое кино" Левитанского [видео]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Театр-студия "4 этаж" ни разу за все 30 лет не прервала свои репетиции, даже в самые страшные обстрелы театр жил.Театр-студия "4 этаж" ни разу за все 30 лет не прервала свои репетиции, даже в самые страшные обстрелы театр жил.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Дворец молодежи «Юность» встречает меня все так же радушно, несмотря на свой печальный вид. Иной гость Донецка может даже и не догадаться, что в этом здании, где выбитые окна кое-как закрыты серыми драными полотнищами, идет жизнь. Да не просто жизнь, а ставят спектакли, к тому же классику. К слову, за 30 лет театр-студия «4 этаж», возглавляемая художественным руководителем и режиссером Валентиной Ефимовой, ни разу не прервала репетиции. Даже в самые страшные обстрелы.

Театр - одна дружная семья. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Театр - одна дружная семья.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В коридорах стоит такая стынь, что на улице мне кажется куда теплее. При этом зрители спешат с цветами и небольшой зал театра уже полон. Среди публики я с удивлением замечаю детей. Мальчишка, тихонько жаловавшийся бабушке до спектакля, что только у него в первом классе нет мобильного телефона, замолкает и, кажется, забывает обо всем, как только на сцене появляются актеры.

Уровень игры актеров совсем не аматорский. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Уровень игры актеров совсем не аматорский.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

«Темные аллеи» Бунина, написанные им в годы Второй Мировой войны, эти рассказы о любви мне кажутся невероятно-сложным материалом для спектакля. Скромная сцена, наивные бумажные кораблики, обогреватель, который позволяет не мерзнуть зрителям – это все.

Но сцена оживает, пространство расширяется благодаря игре актеров. Зачитанные мною ни один раз рассказы оживают звоном колокольчика, музыкой, стихами, танцами, монологами. Актеры – такие разные по возрасту, темпераменту, тем не менее, кажутся единым целым. Как и само действо, сплетенное из различных рассказов Ивана Алексеевича, как будто об одном – любовь и трусость, верность и ложь, надежда и тоска по невозвратному. Рядом со мной девушка не стесняясь вытирает слезы.

Бунин всегда актуален и востребован зрителем. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Бунин всегда актуален и востребован зрителем.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Удивляет мастерство актеров. Здесь нет ярких костюмов, богатых декораций, все предельно просто и честно и всему этому веришь. Но мастерство игры, пластика, искусство декламации таковы, что перехватывает дыхание. Когда стихли аплодисменты, интересуюсь впечатлениями у одной из зрительниц.

Когда форма не соответствует содержанию. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Когда форма не соответствует содержанию.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Я не впервые бываю здесь, - говорит дончанка Диана Мамина. – И всегда высочайший уровень постановок. Удивляет разная возрастная категория – от подростков до взрослых актеров и это всегда нерв, всегда - класс. Невозможно оторваться! И знаете, когда видишь этот разрушенный дворец, аскетичную обстановку в самом театре и вдруг – такое высокое мастерство, это не может не потрясать.

Вход на все спектакли абсолютно свободный. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вход на все спектакли абсолютно свободный.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сама режиссер Валентина Михайловна очень строгий наставник, говорит, что есть, к чему стремиться и работы театру предстоит еще много.

- Заметьте, все занятые в спектакле актеры, работают, учатся, порой их деятельность очень далека от сцены, но они всегда спешат на репетиции, здесь у нас – одна дружная семья, - говорит Валентина Михайловна. – Есть те, кто только недавно к нам присоединился, а есть и такие, кто уже 20 лет занимаются в нашем театре. Сейчас мы работаем над «Игрой теней» Юлиу Эдлиса, «Кислородом» Ивана Варыпаева, «Чикагской бездной» Рэя Брэдбери. А уже 30 марта приглашаем зрителей на «Черно-белое кино» Юрия Левитанского.

Дворец молодежи «Юность» для меня давно стал олицетворением донецкого характера, когда даже вопреки всему достигается совершенство, берется единственно правильная нота, покоряется, казалось бы, недостижимая высота. Пока чиновники в министерствах обещают в очередной раз все-таки заняться ремонтом Дворца, составляют очередные сметы, пишут пространные письма, здесь не ждут – творят, дерзают, верят. Это так по-донецки, что не восхищаться нельзя.

А театр ждет всех желающих приобщиться к актерскому мастерству. Ограничений – никаких. А потому смело звоните художественному руководителю и режиссеру театра Ефимовой Валентине Михайловне: 071 307 38 40 и приходите в театр-студию «4 этаж».

В разрушенном Донецком Дворце молодежи "Юность" ставят русскую классику.Юлия АНДРИЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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