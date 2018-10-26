Вернется ли юность в «Юность»?

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-26T16:30:16+03:00

Театр-студия "4 этаж" за 30 лет ни разу не прервала своих занятий. Не помешала им и война. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Есть в самом центре Донецка здание-призрак. Оно даже напоминает привидение своими развевающимися на ветру серыми полотнищами, которыми увешан его некогда прекрасный фасад с гигантскими афишами звезд. Речь идет о Дворце молодежи «Юность».

"Юность" как сиротка между музеем и "Донбасс-Ареной".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Когда-то была самым престижным дворцом

Построенный в 1975 году, он стал в Донецке одной из самых престижных концертных площадок. Монументальное строение в духе советского времени из стекла и металла с терракотовой облицовкой, а сверху, как на старинных открытках, размашистой прописью: «Дворец молодежи Юность».

"Юность" в советское время. Фото:donjetsk.com

Здесь занимались в различных секциях тысячи детей, были бассейн, кафе, фойе с танцзалом. Каких только звезд не принимала «Юность» на своей площади в 14,5 тысяч квадратных метров! Мало кто из дончан не воскликнет: «А я ходил сюда на кружок!» или «А я был здесь на концерте».

Дворец был одной из самых престижных концертных площадок. Фото:donjetsk.com

Лично я сюда ездила на плавание – бассейн в «Юности» был роскошный, потом на концерты, а из самых последних моих воспоминаний – концерт памяти Виктора Цоя, на который каким-то чудом нам с сестрой взяли билеты. Хотя нет… В смутные 90-е здесь собирались последователи Мавроди, пытаясь облапошить наивных граждан призывами «было ваше – стало наше».

17 попаданий, из которых половина - прямые

Уже тогда дворец ветшал и речь о реконструкции «Юности» шла давно, но, как водится, руки в незалежной все не доходили. А потом началась война. Сотрудники дворца говорят, что в «Юность» было 17 попаданий, из которых только семь пришлись в крышу. Вылетели все окна, разбило металлические конструкции, в некоторых залах обвалился потолок, разрушило систему отопления.

Вот так Украина "освободила" дворец. Фото: Михаил Сдвижков

Тогда от обстрелов ВСУ досталось и краеведческому музею неподалеку «Юности», вот только музей буквально воскресили из руин и даже открыли в нем новые выставочные залы, которых не было до войны, а «Юность» так и стоит сиротой между ним и тарелкой «Донбасс-Арены», и серые полотнища на разбитом фасаде выглядят, как бинты на ране.

"Юность" сразу после обстрела. Фото: Михаил Сдвижков

Дончане ходили на субботники в «Юность» под грохот «Градов»

В сентябре 2014 года дончане сами собирались на субботники, чтобы помочь восстановить «Юность»: вместе с сотрудниками дворца они убирали стекла, подметали, собирали мусор в мешки, а затем устраивали чаепития, мечтая, что дворец восстановят. «Комсомолка» нашла участника этих субботников – дончанина Михаила Сдвижкова.

На субботник ходили даже дети. Вот так Украина "освободила" дворец. Фото: Михаил Сдвижков

- Запомнился самый первый субботник 13 сентября 2014 года, - вспоминает он. - Основная задача состояла в уборке битого стекла под стенами. По всему периметру, т.е. со всех четырех сторон. Стекло собирали и сносили в одну большую кучу перед фасадом. Большинство участников раньше занимались в «Юности» или там занимались их дети. Запомнился звуковой фон: тишина плюс скрежет лопат по асфальту плюс периодические бахи и «Грады». Поразил масштаб разрушений - не только безоконье, но и вывернутые трубы отопления, покореженные конструкции и подбитый грузовичек. И, конечно, запомнил чаепитие. Чай разливал директор дворца, да не в одноразовые стаканчики, а в чашки из сервиза. Почему-то эта деталь запомнилась. Контраст остатков нормального бытия на фоне дикой разрухи. Ничего сложного в работе не было. Хотя для женщин, наверное, было тяжеловато. Окопы рыть несравненно тяжелее.

Еще один подвиг дончан в летописи этой войны. Фото: Михаил Сдвижков

Кто только не обещал восстановить «Юность»!

А потом власти уже молодой Республики давали бесконечные обещания восстановить дворец.

- Ремонт «Юности» начнется в 2015 году. Мы это сделаем совместными усилиями всех учащихся техникумов и ПТУ. А также каждому вузу будет определено место, где его студенты и преподаватели приложат силы для восстановления здания, — заявлял тогдашний министр образования ДНР Игорь Костенок, пообещав завершить ремонт дворца до конца 2015 года.

Вот только обещания эти так и остались словами. Следующие власти тоже обещали реконструкцию, ссылаясь, что это было желание и нашего земляка - Иосифа Кобзона, памятник которому стоит в аккурат напротив «Юности».

Холл "Юности" помнит лучшие времена.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Министр культуры ДНР Михаил Желтяков рассказал, что власти восстановят разрушенный Дворец культуры «Юность» и назовут его именем Иосифа Кобзона, создав там центр искусств.

- Мы обязательно продолжим все начатые и возглавленные Кобзоном проекты, — сказал Желтяков. - Разговоры и переговоры о реставрации были еще при Кобзоне, он хотел восстановить здание Дворца культуры «Юность», идея очень хорошая, надеемся, удастся воплотить ее в жизнь, сделать тут центр искусств имени нашего земляка. Тем более там памятник Кобзону рядом.

Вот только обещанного три года ждут. Чтобы вернуть нашему дворцу прежнее обличие нужны миллионы. В проектной смете, составленной в 2015 году, указано, что на восстановление здания нужно 260 млн рублей.

Мы живы! Мы работаем!

О том, что «Юность» жива говорит кричащая отчаянием надпись над входом: «Мы работаем!» Как в детской песенке: «Мы выжили! Мы дожили! Мы живы! Живы мы!» Рядом с надписью улыбающийся смайлик, но это, как улыбка клоуна, за которой всегда слезы.

О том, что "Юность" работает, напоминает эта надпись.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ступеньки парадного входа усыпаны желтой листвой, а сам вход сейчас сбоку. Для многих дончан кажется удивительным, что в полуразрушенном дворце продолжается жизнь. Так была удивлена и я, увидев где-то в соцсети простенькую афишу, приглашающую в «Юность» на премьеру спектакля «Темные аллеи» по Бунину. Премьера должна была состояться в театре-студии «4 этаж», который, оказывается, за 30 лет ни на один день не прекращал своей работы.

По ту сторону разрухи

Я захожу во дворец, и радушный вахтер указывает мне, где найти театр.

В коридорах гулкое эхо.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Все очень просто, исходя из названия, нужно просто подняться на четвертый этаж.

Возвращает чувство реальности.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И, если снаружи дворец напоминает мертвеца, то внутри все совсем иначе. Эта разница так потрясает, будто я только что перешагнула какую-то невидимую границу и попала в другое измерение, как в фантастических фильмах. Меня встречает тот самый знакомый мне с детства дух «Юности», он жив и его ни уничтожили ни годы запустения, ни обстрелы.

Билетная касса кажется спит.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Рояль в коридоре заботливо накрыт от пыли, на стенах - чудом сохранившиеся панно прошлого века, мягкие дорожки скрадывают звук моих шагов, а длинные ряды гардероба замерли в ожидании своих посетителей. Все они помнят шумную публику и лучшие времена.

Когда-то здесь била жизнь.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Я иду на звук доносящихся голосов и смеха и попадаю в театр-студию, которой 30 лет бессменно руководит режиссер Ефимова Валентина Михайловна.

Сюда меня ведет шум голосов и смех.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Небольшая сцена с трогательными бумажными корабликами, несколько рядов кресел, а в углу огромный обогреватель, купленный артистами театра. Только благодаря ему возможны занятия в холода, так как отопления в «Юности» нет с 2014 года. Валентина Михайловна встречает меня в кресле, рядом с которым лежат костыли – она недавно сломала ногу прямо на репетиции, но это не стало помехой в работе театра. Начала занятий уже ждет молодежь – ученики режиссера.

Валентина Михайловна Ефимова возглавляет театр-студию "4 этаж" 30 лет.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Вы присаживайтесь тут, осмотритесь, - говорит она мне и включает негромкую музыку. - У нас сейчас тренинг актерского мастерства, нужно дать актерам возможность отдохнуть, раскрепоститься и, в то же время, научиться новому в театральном искусстве. Сегодня наш тренинг посвящен речи и актерскому самочувствию.

Театр ни дня не простаивал

Валентина Михайловна хлопает в ладони, это знак начала урока. Актеры выстраиваются на небольшой сцене, и я впервые вижу, как люди перевоплощаются в облако, тигра, тореадора, быка, затонувший корабль, как читают стихи в небо, пробивают ими стену или роняют строки на землю. Это тренинг по системе известного польского режиссера Ежи Гротовского для раскрытия творческого потенциала, ловлю себя на мысли, что его недурно попробовать не только актерам. Парни и девушки играют так, что иногда мне хочется аплодировать, но я сдерживаю себя, не зная – уместно ли.

Молодежь - настоящее дыхание дворца.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Актер должен быть всегда в полете, иначе ничего не получится, - говорит она одному из парней и тут же обращается к девушке: - Должны жить не только руки, фигура, но и лицо, включай лицо!

Такие тренинги здесь чередуются с репетициями постоянно. Занятия Валентина Михайловна проводит трижды в неделю, а перед спектаклями – репетиции каждый день. Сегодняшний урок длится 1,5 часа, а затем Валентина Михайловна объявляет перерыв и у нас есть время пообщаться.

- Как необычно все, что я видела и какие талантливые у вас ученики! Чувствуется, что каждый из них личность и при этом они все такие разные, - не могу я сдержать своего восхищения.

Я не знаю почему, но мне очень уютно тут.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Это вы видели только моих новичков – подготовительную группу, а есть еще основной состав, те, кто с театром уже несколько десятков лет! И вы учтите, что все они занятые люди - где-то работают, учатся, у них есть семьи, а вот поди ж ты – идут в театр, спешат и, знаете, я им благодарна, - Валентина Михайловна грустно улыбается. – Театр ни дня не простаивал, даже моя травмированная нога – недостаточная причина, чтобы отложить репетицию – сажусь на такси и приезжаю. И уровень своего мастерства мы не опускаем.

При этом режиссер получает минимальную зарплату, а занятия в студии и вовсе бесплатные, как и спектакли. На чем держится все, остается только догадываться. Это вам не драмтеатр или филармония с их шумными премьерами, высокими гостями и постоянным доходом. Но «Юность» жива.

"Юность" ждет всех нас.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Готовы принять всех желающих

- Когда в 2014 году нас бомбили каждый день, я все равно продолжала ходить на работу, - вспоминает режиссер. – В один день я увидела «Юность» без окон, всю разбитую, израненную, медленно поднялась в наш театр, готовясь увидеть и его разрушенным и ахнула – театр был цел! Я тогда просто без сил опустилась на скамеечку и заплакала.

В репертуаре театра спектакли по Чехову, Бунину, Бартеневу, Вырыпаеву, Самену, а еще сотни детских спектаклей. Кстати, театр-студия «4 этаж» единственный в городе, у которого есть свой балетный класс. Действительно, во время тренинга мимо сцены пробежала-проскользила группа танцоров, где были даже маленькие дети.

Ребята танцуют в зале без отопления.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Репортаж о нашем театре в 2015 году показали по «России 24», мне тут же начали звонить мои друзья со всех уголков мира и предлагать уехать, спрятаться от войны. Куда уехать? А как же театр? А мои ученики? Я не смогла это бросить, - очень спокойно, без героического пафоса, как само собой разумеющееся, говорит Валентина Михайловна.

Режиссер возвращается к своим ученикам, а я отправляюсь к выходу. Уже спускаясь по лестнице, слышу музыку, это занимается балетная труппа театра. Среди гуляющих сквозняков, под аккомпанемент разбитых рам, без отопления, с протекающей кровлей, «Юность» олицетворяет собой наш Донецк – живущий вопреки всему. А может быть и тепло в разбитом дворце именно от их горячих сердец?

А театр ждет всех желающих приобщиться актерского мастерства. Ограничений – никаких. А потому смело звоните художественному руководителю и режиссеру театра Ефимовой Валентине Михайловне: 071 307 38 40 и приходите в театр-студию «4 этаж»