2019-11-06T14:27:14+03:00
Политика

Украинская армия разместила зенитные ракетные комплексы на мариупольском направлении

Об этом сообщили в НМ ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: wp.wiki-wiki.ruФото: wp.wiki-wiki.ru
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Вооруженные формирования Украины разместили зенитные ракетные комплексы к северу от Мариуполя. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Выявлено местонахождение двух зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и зенитной установки ЗУ-23 из состава 128-й огшбр ВСУ, размещенной в селе Новоселовка, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

В Народной милиции ДНР рассказали, что боевики ВСУ установили две противотанковые мины на участке дороги вблизи поселка Тарамчук под Докучаевском.

Напомним, за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования 22 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики больше 150 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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