В Горловке обстрелами ВСУ разрушен жилой дом

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-06T10:45:33+03:00

Еще одного мирного жителя ВСУ "освободили" от собственного жилья. Фото: Иван Приходько

Изменить размер текста: A A

Обстрелы со стороны украинской армии становятся все ожесточеннее. В очередной раз киевские каратели открыли огонь по окраинам Горловки, а именно по поселкам 6/7 и Мичурина. Огонь велся из 120-х минометов. В результате прямого попадания разрушен жилой дом, а также обесточена часть поселка 6/7. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил мер Горловки Иван Приходько.

- В результате обстрела поселка 6/7 и Мичурина минами 120 миллиметров калибра получил повреждения дом по улице Тимирязева 23. Так же обесточено часть поселка 6/7, - говорится в сообщении.

Еще одного мирного жителя ВСУ "освободили" от собственного жилья. Фото: Иван Приходько

Поселок 6/7 остался без свете из-за обстрелов ВСУ. Фото: Иван Приходько

Как сообщалось ранее, вчера в результате прямого попадания снаряда Украины, сгорел дом в Коминтерново. По счастливой случайности никто не пострадал.

Читайте также

Прямое попадание в жилой дом в Зайцево, хозяин чудом не пострадал

В доме на момент обстрела находился мужчина, однако он не пострадал (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU