2019-11-06T10:45:33+03:00
Политика

В Горловке обстрелами ВСУ разрушен жилой дом

Мина калибра 120 миллиметров полностью разрушила жилой дом [фото]
Ольга ГОРДО
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Еще одного мирного жителя ВСУ "освободили" от собственного жилья. Фото: Иван ПриходькоЕще одного мирного жителя ВСУ "освободили" от собственного жилья. Фото: Иван Приходько
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Обстрелы со стороны украинской армии становятся все ожесточеннее. В очередной раз киевские каратели открыли огонь по окраинам Горловки, а именно по поселкам 6/7 и Мичурина. Огонь велся из 120-х минометов. В результате прямого попадания разрушен жилой дом, а также обесточена часть поселка 6/7. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил мер Горловки Иван Приходько.

- В результате обстрела поселка 6/7 и Мичурина минами 120 миллиметров калибра получил повреждения дом по улице Тимирязева 23. Так же обесточено часть поселка 6/7, - говорится в сообщении.

Еще одного мирного жителя ВСУ "освободили" от собственного жилья. Фото: Иван Приходько

Еще одного мирного жителя ВСУ "освободили" от собственного жилья. Фото: Иван Приходько

Поселок 6/7 остался без свете из-за обстрелов ВСУ. Фото: Иван Приходько

Поселок 6/7 остался без свете из-за обстрелов ВСУ. Фото: Иван Приходько

Как сообщалось ранее, вчера в результате прямого попадания снаряда Украины, сгорел дом в Коминтерново. По счастливой случайности никто не пострадал.

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В доме на момент обстрела находился мужчина, однако он не пострадал (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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