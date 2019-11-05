Прямое попадание в жилой дом в Зайцево, хозяин чудом не пострадал

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-05T13:27:04+03:00

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Украинские силовики продолжают обстреливать мирные поселки Республики. В очередной раз досталось поселку Зайцево, что на севере Горловки. Накануне вечером населенный пункт подвергся очередному минометному обстрелу, поврежден частный дом. Об этом сегодня сообщил мэр города Иван Приходько.

- Вчера в 21:30, в результате минометного обстрела поселка Зайцево со стороны украинских силовиков, зафиксировано прямое попадание снаряда в дом по улице Лациса 2, — отметил Приходько.

Он добавил, что в доме на момент обстрела находился мужчина, однако он не пострадал.

Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрелов.

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ИСТОЧНИК KP.RU