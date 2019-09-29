В Зайцево ранен мирный житель
Уже несколько дней киевские силовики обстреливают территорию Республики и днем, и ночью. В очередной раз обстрелу подвергся поселок Зайцево, что на севере Горловки. В результате чего ранение получил мирный итель. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Горловской городской администрации Иван Приходько.
- Обстрел Зайцево. Получил ранение в руку мирный житель Щербина Александр, улица Красных партизан 10. Щербина Александр Николаевич 1965 года рождения. Ранение в правую руку. Работал в своём огороде, когда начался обстрел, - сообщил Приходько.
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Обстрел был около семи часов вечера. 82-я упала в тот момент, когда мужчина был на огороде. Его ранило в ноги, руки и голову. Врачи борются за его жизнь. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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