В Коминтерново от прямого попадания загорелся дом

СЕГОДНЯ 15:21 2019-11-05T15:21:12+03:00

Второе прямое попадание за сутки - на этот раз в Коминтерново. Фото: https://dan-news.info

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Армия Киева сегодня открыла огонь по южным селам Республики. В результате прямого попадания в Коминтерново загорелся дом. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 14:00 ВФУ открыли минометный огонь со стороны населенного пункта Водяное в направлении Коминтерново. В результате прямого попадания мины произошло возгорание жилого дома по улице Ахматовой, 18. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет, — говорится в сообщении.

В представительстве уточнили, что по району села выпущено семь 120-миллиметровых мин.

Также сообщается об обстрелах южного села Ленинское. Применяются минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Это уже второе прямое попадание в жилые дома за сутки. Ранее мы сообщали, что в результате обстрела Зайцево зафиксировано прямое попадание в жилой до. Хозяин чудом не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU