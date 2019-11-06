ВСУ обстреляли все направления ДНР

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-06T11:30:16+03:00

По территории Республики было выпущено больше 150 боеприпасов

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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 22 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики больше 150 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 22 раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 159 единиц, - говорится в сообщении.

ВСУ обстреляли донецкое, мариупольское и горловское направления.

Под огнем украинских силовиков оказались поселок шахты «Трудовская», Александровка, район «Вольво-центра», участок разведения сил и средств в селе Петровское, Васильевка, Новоселовка вторая (донецкое направление), поселки шахт имени Гагарина и 6/7, Гольмовский (горловское направление), а также Коминтерново, Ленинское и Саханка (мариупольское направление), - рассказали в Совместном центре.

В СЦКК отметили, что при обстрелах применялись минометы, противотанковые управляемые ракеты, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

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ИСТОЧНИК KP.RU