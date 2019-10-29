Ищем трон: Для спасенного пса Комбата из Горловки нужна теплая лежанка

СЕГОДНЯ 18:16 2019-10-29T18:22:53+03:00

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История пса Комбата из Горловки потрясла многих. Этим летом с ним расправились по заказу местного самогонщика его клиенты. Вина пса состояла в том, что он громко облаивал алкоголиков. За это нелюди его выкинули из окна многоэтажки, предварительно избив. Возмущению дончан не был предела, резонанс эта история получила широкий, что не помешало уйти от ответственности главному зачинщику преступления.

Спасали несчастное животное сотрудники донецкого приюта "ПИФ". Несколько дней состояние его было критическим, но забота специалистов плюс переживания неравнодушных дончан сотворили чудо - Комбат выжил.

- Комбат уже вполне восстановился. Обитает он в административном здании, пользуясь всеми привилегиями своего положения, - рассказала "Комсомолке" руководитель приюта Виктория Васильева. - Это если говорить о физическом состоянии. Но стоит войти в помещение незнакомому человеку, особенно мужчине, и наш Комбат буквально цепенеет. Он не рычит, не пытается убежать, а замирает в ужасе. Он абсолютно не агрессивен, добрый парень, даже болезненные манипуляции переносил терпеливо. Не знаем, сможет ли он когда-нибудь забыть то, что с ним произошло. А вот сотрудников приюта он совсем не стесняется, любит выпрашивать лакомства и даже был замечен в воровстве. Аппетит у него, нужно сказать, прекрасный!

Сейчас же мужественному псу нужен топчанчик или небольшая мягкая лежанка с бортиками.

- Похолодало, поэтому ему нужна теплая кроватка. Комбат весит 20 кг, вот с учетом этого нужно ему лежбище с бортиками, - пояснила Виктория.

Тех, кто хочет помочь Комбату, просим позвонить в приют "ПИФ": + 380 71 316 60 60

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ИСТОЧНИК KP.RU