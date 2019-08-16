Расследование «Комсомольской правды»: что думают местные жители о жестоком избиении пса Комбата в Горловке

Случай в Горловке, где среди бела дня расправились с собакой, сначала жестоко избив ее, а затем скинув из окна многоэтажки, получил широкий резонанс и не только в республике. Люди писали из всей России, комментировали, возмущались, требовали реакции властей. А дончане даже создали петицию, призывающую наказать виновных в расправе над животным.

У собаки были не только ушибы головы, но и множественные ножевые ранения. Фото: архив приюта "ПИФ"

Батяню Комбата спасали всем миром

А когда на одном из сомнительных ресурсов появилась статья, оправдывающая этот случай, негодованию людей не было предела! К слову, в России подобные инциденты никогда не проходят без внимания, а закон о жестоком обращении с животными обсуждался даже на Прямой линии с Владимиром Путиным.

К счастью, пес выжил. В Горловке он был Каштаном, а в Донецке его окрестили Комбатом и эта новая кличка, как нельзя лучше, характеризует его. Будто почувствовав сколько людей переживает за его судьбу, Комбат решил не подвести и отчаянно бороться за жизнь. Горловские волонтеры вовремя доставили его в приют «ПИФ», где ветврачи круглосуточно дежурили возле бедолаги, делая все от них зависящее. Множественные ушибленные раны головы, ножевые ранения, которые обнаружили, когда собаку побрили – прогноз насчет его выздоровления был очень осторожным.

А может помог старенький кот Батя, который, будто почувствовал состояние собрата, пришел к нему ночью, улегся рядом и долго грел своим теплом? Сотрудники приюта не стали мешать такому необычному поведению кота. Удивительно, после этого кот ушел на свое место в уголке и тихо умер во сне, а Комбат пошел на поправку.

Кот Батя оказался гуманнее некоторых людей. Фото: архив приюта "ПИФ"

«Комсомолка» проведала нашего героя в приюте, а убедившись, что его жизни ничто не угрожает, отправилась в Горловку, где все это и произошло.

Отомстили за то, что кормила собак

Обычная малосемейка в лишаях отлетевшей плитки по проспекту Победы, разве что очень грязная, бутылки лежат живописными кучами даже во дворе. Рядышком в тени дремлют четыре собаки, но только я приближаюсь к ним, они с опаской отходят в сторону – боятся незнакомых и вообще выглядят запуганными.

Приступили к угощениям, только когда мы отошли в сторонку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Даем собаченям корм, и они приступают к трапезе, только дождавшись, когда мы отойдем. Кстати, клички у всех животных необычные – Ира, Миша, Игорь, все животные клипсованы и стерилизованы.

На стене все еще видны следы крови, несмотря на несколько дождей.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Вы видите, какие это собаки? Вот этот пес глухой, его контузило взрывом в 2015 году, когда снаряд прилетел на детскую площадку, а этот - такой старый, что еле ходит, а этот - страшный трусишка. Они не агрессивны и живут тут уже давно. Я с ними сидела в обнимку во время самых жутких обстрелов, так мы успокаивали друг друга, чувствуя, как земля в очередной раз подпрыгивает вместе с домом. А Комбат наш помоложе, облаивал клиентов наливайки, которую устроили здесь на первом этаже, - рассказывает Елена Коробова, именно ей под балкон был сброшен мешок с окровавленным избитым псом в отместку за то, что кормит животных во дворе. – Здесь же жить стало невозможно! Каждый божий день тянутся сюда алкоголики со всех уголков Горловки, идут даже ночью в комендантский час. Вот их-то и облаял Комбат. Думаю, заказал убийство своим клиентам хозяин точки. Собаку эту он обещал убить еще раньше, я умоляла оставить нас в покое, мы же его не трогаем. А теперь угрожает мне, пообещал, что после этого жить я здесь не буду. Такая его уверенность в собственной безнаказанности рождает мысли, что покровители отмажут. В тот же день я сразу написала заявление в полицию по этому инциденту и была очень удивлена, когда глава Горловки сказал, что никакого заявления от жильцов не было. Как же не было!? Откуда такая неверная информация? Хотелось бы верить, что мое заявление не уничтожили в полиции.

Проблемы собачьих стай нужно решать, но не подобным способом.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Алкаши со всего города и грязь в подъезде никому не мешали

Женщина показывает нам подъезд, где Комбата убивали, несмотря на то, что прошло уже несколько дней, здесь все еще в крови. Видимо, жителям это совсем не мешает. Хотя, чему удивляться, если горы мусора в подъезде валяются повсюду - окурки, банки, бутылки от спиртного? И оставили их явно не собаки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/726336" frameborder="0"></iframe> Алкоголики Горловки против собак.Свидетель инцидента Елена боится жить в собственном домеЮлия АНДРИЕНКО

Вот это явно оставили не собаки.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Следы человека разумного.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Следы человека разумного.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Начало следов крови мы обнаруживаем на шестом этаже. Они тянутся по ступеням вниз вплоть до четвертого этажа. Между этажами мешок, видимо, ставили, лужа крови натекла большая.

Здесь избитую собаку тащили в мешке.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Он даже не кричал, видимо, оглушили его первым ударом, иначе бы я услышала. Видите, где его тащили? А вот окно на четвертом этаже, оно единственное без стекла, сюда его и выкинули. Гляньте, на следы крови у окна, - и я вижу на побелке действительно бурые пятна крови. – А теперь посмотрите на следы с наружной стороны дома, прошло два дождя, а кровь до сих пор видна. Мешок с Комбатом скинули мне прямо под балкон. Даже газовая труба соскочила с креплений. И я опять была потрясена тем, что заявили, будто собаку не выкидывали.

Следы крови у окна четвертого этажа, к ним тянется кровавая дорожка с шестого этажа.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Еще одна свидетельница преступления тоже жительница этого дома - Ирина выносит нам окровавленный мешок, в котором нашли Комбата.

Вот сюда упал Комбат, сброшенный с четвертого этажа.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мешок был завязан узлом, я еле его развязала. Если бы я не была дома или не услышала бы звук падения мешка под мой балкон, пес бы просто умер, - Елена произносит именно «умер», а не сдох. И я могу представить, каково ей, учителю, живется в этом доме.

Окровавленный мешок решили пока сохранить.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вожделенная дверь с окошечком

Все время нашего общения и возле дома, и на этажах я неотвязно чувствую густой запах браги и говорю об этом волонтерам, сопровождавшим меня. Оказывается, запах сивухи унюхала не только я, это не обонятельная галлюцинация. Видимо, объемы производства настолько масштабны, что парами здесь пропиталось абсолютно все.

- Хоть огурчиком закусывай, - смеются мои волонтеры.

А мне не смешно. Как в героической Горловке возможно подобное? Во время войны? Мои сомнения развеивает парочка колоритных личностей – два бомжа с одутловатыми кирзовыми лицами, шатаясь, подходят к подъезду.

- Скажите, здесь, что и правда можно купить выпить? – я щелкаю характерным жестом себя по горлу. Этих персонажей даже не смущает моя камера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/726353" frameborder="0"></iframe> Колоритные личности идут к квартире по проспекту Победы нескончаемым потоком.Юлия АНДРИЕНКО

Вместо ответа бомж приглашающе машет рукой следовать за ним, его подруга остается на улице. Мы подходим к двери на первом этаже, на ней предусмотрительно устроили окошечко раздачи – ни дать, ни взять молочная кухня.

Колоритные личности идут потоком в вожделенную квартиру.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А сколько лет вы здесь покупаете самогон и по чем продукт? – интересуюсь я, не переставая снимать.

- Та года три уже каждый божий день, - говорит бомж, нажимая на звонок. - 50 рублей чекушка. Все в округе об этой точке знают, думаю, полиция тоже.

Достучаться ему не удается. Полиция таки отреагировала, учтя широкую огласку дела, и, как накануне сообщил глава Горловки, предполагаемый хозяин точки был задержан для показаний. Бомж остается без вожделенной чекушки. Мы выходим из подъезда, а к этой же двери устремился еще один алчущий – тощий и грязный, тарабанит что есть мочи. И я понимаю возмущение Елены, клиентура сюда стекается характерная – все отребье Горловки.

Вам мешает, вы и убирайте!

В очередной раз изумляюсь, что не эти сомнительные личности, а именно собаки помешали жильцам этого дома. А среди них, к слову, нашлось немало тех, кто поддержал расправу над Комбатом. Молодая мамочка с сыном лет четырех так и заявила нам:

- Подумаешь, собака! Что вы столько шума-то подняли? Лаял он сильно и кидался, постоянно кидался, пройти невозможно было! – кричит она с неумолимым ударением на первый слог в слове «кидался».

- Это ложь, никого эти собаки не обижали, они все ручные. И Каштан, то есть Комбат, был ручным, - перебивает ее другая соседка. – А облаивал он публику, которая ходит сюда за самогоном. Мне вот, например, не нравится во что превратили мой дом эти алкоголики, все углы загажены. Так может алкоголиков в мешок? От них явно больше опасности всем вокруг.

- Скажите, если он вас и правда кусал, вы это где-то зафиксировали? Есть справки о покусах? – спрашивает ее владелица горловского приюта Элеонора Ванина. – Почему не обратились никуда, чтобы собак вывезли? Мы бы их забрали в приют. Агрессивную собаку, к слову, не так просто поймать в мешок.

Элеонора Ванина рассказала "КП" еще с десяток подобных случаев.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А мы обращались, в администрацию Горловки, - гордо заявляет женщина. – И они приняли меры, всех собак потравили.

Шум разгорается еще больше и, я замечаю, что те собаки, которые до этого спокойно дремали в тени, испуганно ретируются подальше от орущих людей. Вряд ли такие способны на кого-то кинуться.

- Скажите, неужели собаки вам мешают больше, чем алкоголики и грязь в подъезде? – не выдерживаю я.

- А я живу на девятом этаже. Мне плевать! – безапелляционно заявляет женщина в цветастом халате. – Вам мешает, вы и убирайте.

Моя хата с краю

Иногда мне кажется, что вот это хохляцкое «моя хата с краю» в некоторых людях неистребимо и совсем неважно под каким флагом они живут, потому что это в крови.

- Ненависть к собакам подогревается в местных пабликах в соцсетях – часто это неподтвержденные вбросы о бешенстве, покусах и т.д. Увы, то, что произошло – скорее норма, - говорит Элеонора. - Однажды был случай, когда в Горловке мужчина избивал собаку железным прутом, дети плакали, порывались закрыть ее своими телами. Тогда вместе со свидетелями мы пришли в РОВД и заявление у нас там приняли с большим скандалом. Кстати, ответа нам так и не дали. Более того, в этот двор я как-то приезжала, чтобы забрать этих собак в приют, вы не поверите, но жители в нас тогда чуть ли не камнями бросали, чтобы мы животных не забирали. И вот результат.

Эти собаки когда-то вместе с жителями переживали обстрелы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вскоре глава Горловки объявил о том, что задержан сам исполнитель преступления – некий Максим Карташевский. Хочется верить, что и он, и сам заказчик этого дикого варварства понесут адекватное наказание, а последний еще и за точку самогоноварения. Конечно, проблему собачьих стай нужно решать, но не тем способом, который выбрал житель Горловки. Нужна системная помощь приютам, участие государства в программах стерилизации. Потому что в воюющем шестой год Донбассе, где крови горя итак с лихвой, это не «подумаешь, собака», а наш экзамен на человечность.