2019-10-28T23:52:01+03:00
Общество

Лидер «Ночных волков» Хирург оценил донбасский художественный фильм «Ополченочка»

Александр Залдостанов назвал кинокартину ценной
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Съемки фильма проходили в Донбассе. Фото: личный архив автора фильма "Ополченочка" Романа РазумаСъемки фильма проходили в Донбассе. Фото: личный архив автора фильма "Ополченочка" Романа Разума
Изменить размер текста:

Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов оценил художественный фильм киностудии «Лугафильм» о войне в Донбассе.

- Фильм «Ополченочка» дополняет «Русский реактор» конкретикой: если в нашем фильме картина в общем, то здесь очень конкретно, - говорит Хирург. - Плюс он ценен тем, что прототипы всех героев – это реальные люди, участники событий, это рассказ глазами очевидцев – это важно.

Залдостанов отметил, что кинокартина создала для него сильнейшие впечатления, а сам фильм многое объясняет.

- Когда мы говорим, что «сердце болит за Донбасс», мы понимаем, почему, когда этот фильм увидишь, - сказал он.

Напомним, премьера фильма «Ополченочка» прошла в Донецке в мае нынешнего года.

ЯРКИЙ ЭПИЗОД

Украинские националисты согнали мирных жителей Новосветловки – поселок в Луганской Народной Республике – в храм и издевались над ними, как только могли. Об этом мы узнали еще во время командировки в соседнюю Республику. Тогда же нам рассказали и о бесчинствах украинской стороны по отношению к людям, проживающим под контролем незалежной. Не щадили никого - ни детей, ни стариков, за георгиевскую ленточку могли убить без разговоров, а за фотографию деда-фронтовика, которая занимает почетное место в доме, долго издеваться. К тому же все это подтверждают документальные кадры, которыми пестрит интернет. В конце кинокартины некоторые из них выводят на экран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автор фильма «Ополченочка» Роман Разум: После похищения Светланы Дрюк спецслужбы Украины запустили компанию по очернению нашей кинокартины

Лидер Ансамбля Новороссия рассказал «Комсомолке» о том, когда состоится премьера «Ополченочки» и как незалежна пытается помешать успеху кинокартины (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В луганской филармонии выступит дирижер из Италии Франческо Ледда
Глава ДНР поздравил учителя из Донецка с победой на Международном педагогическом конкурсе
В Луганске выступят Ольга Кормухина, Вадим Самойлов и группа «Кватро»
Украина готовила провокацию с полным автобусом детей в Донбассе
Выводить украинских националистов из Золотого никто не собирается
Лидер «Ночных волков» Хирург презентовал в Луганске фильм «Русский реактор»
«Поможем нашему городу стать чище»: Дончанка борется за открытие в городе пунктов по сбору батареек и пластика
Стало известно, кто причастен к подрыву базовой станции оператора «Феникс» в Донецке
«Очень жаль, что так поздно» - владелица химчисток, объявившая скидку на услуги тем, кто есть «миротворце», сама попала на этот сайт
Кошка просидела на дереве трое суток: Как доблестные сотрудники МЧС животное спасали
Зеленский готовит зачистку Золотого от националистов
Бойцы НМ ЛНР сбили «Квадрокоптер» 14-й бригады ВСУ
Больше 1600 боеприпасов за неделю украинские боевики выпустили по ДНР
ВСУ выпустили по донецкому, горловскому и мариупольскому направлениям 124 боеприпаса
Юная патриотка подарила музею боевой славы в Донецке портрет Александра Захарченко
ВСУ обстреляли Нижнее Лозовое в ЛНР
«Научный сад»: Во время осенних каникул в Донецком ботсаду для школьников проведут интерактивные экскурсии