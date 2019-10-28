Лидер «Ночных волков» Хирург оценил донбасский художественный фильм «Ополченочка»

28 Окт. 22:12 2019-10-28T23:52:01+03:00

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Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов оценил художественный фильм киностудии «Лугафильм» о войне в Донбассе.

- Фильм «Ополченочка» дополняет «Русский реактор» конкретикой: если в нашем фильме картина в общем, то здесь очень конкретно, - говорит Хирург. - Плюс он ценен тем, что прототипы всех героев – это реальные люди, участники событий, это рассказ глазами очевидцев – это важно.

Залдостанов отметил, что кинокартина создала для него сильнейшие впечатления, а сам фильм многое объясняет.

- Когда мы говорим, что «сердце болит за Донбасс», мы понимаем, почему, когда этот фильм увидишь, - сказал он.

Напомним, премьера фильма «Ополченочка» прошла в Донецке в мае нынешнего года.

ЯРКИЙ ЭПИЗОД

Украинские националисты согнали мирных жителей Новосветловки – поселок в Луганской Народной Республике – в храм и издевались над ними, как только могли. Об этом мы узнали еще во время командировки в соседнюю Республику. Тогда же нам рассказали и о бесчинствах украинской стороны по отношению к людям, проживающим под контролем незалежной. Не щадили никого - ни детей, ни стариков, за георгиевскую ленточку могли убить без разговоров, а за фотографию деда-фронтовика, которая занимает почетное место в доме, долго издеваться. К тому же все это подтверждают документальные кадры, которыми пестрит интернет. В конце кинокартины некоторые из них выводят на экран.

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ИСТОЧНИК KP.RU