В Донецке прошла премьера снятого в Донбассе фильма «Ополченочка»

На протяжении года съёмочная группа, в которую вошли специалисты из Донбасса и России, работала над созданием фильма «Ополченочка». Это первая художественная картина, полностью снятая в Донбассе. Ее премьера прошла в Донецке.

Зал кинотеатра полностью забит зрителями. Среди них - военнослужащие, общественные деятели, журналисты и жители Республик. Также заняли свои места представители съёмочной группы и актеры.

- Мы надеемся произвести впечатление на зрителя проделанной работой. Хочется, чтобы фильм понравился людям, которые видели все это наяву, - говорит «Комсомолке» автор «Ополченочки» Роман Разум. - Девяносто процентов историй, о которых мы рассказываем в фильме, были на самом деле.

Фильм не разжигает братоубийственную войну, а делает все возможное, чтобы украинский зритель посмотрел и понял, что из нас только рисуют враговФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Основано на реальных событиях

Просмотр фильма переносит сознание на несколько лет назад - в самый разгар войны. Это тот случай, когда попкорн в кинотеатре жевать не хочется - это кажется неуместным. Возникает желание просто затаить дыхание и вспомнить – с чего и для чего все это начиналось.

Возникает мысль, что некоторые моменты стороннему зрителю могут показаться выдуманными для эмоционального усиления картины. Но не в нашем случае. Обо всем, что показано на экране нам рассказывали люди. Многое видели своими глазами.

Яркий эпизод: украинские националисты согнали мирных жителей Новосветловки – поселок в Луганской Народной Республике – в храм и издевались над ними, как только могли. Об этом мы узнали еще во время командировки в соседнюю Республику. Тогда же нам рассказали и о бесчинствах украинской стороны по отношению к людям, проживающим под контролем незалежной. Не щадили никого - ни детей, ни стариков, за георгиевскую ленточку могли убить без разговоров, а за фотографию деда-фронтовика, которая занимает почетное место в доме, долго издеваться. К тому же все это подтверждают документальные кадры, которыми пестрит интернет. В конце кинокартины некоторые из них выводят на экран.

Важную роль играют песни. Они еще больше помогают вникнуть в настроение картины и усилить ее восприятие. Главный саундтрек к фильму написал Роман Разум. Название песни – «Ополченочка». Именно после ее премьеры у музыканта и возникла идея снять фильм. Звучат и песни российской певицы Юлии Чичериной, которая на протяжении всей войны поддерживает жителей Донбасса.

Роман Разум с бойцами "Спарты"Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Напомнили о том, что болит

После окончания кинокартины зрители аплодируют стоя. Многие не могут сдержать слез. Тяжело смотреть на то, что пришлось пережить самим.

- Спасибо вам за проделанную работу. Я все это видела, переживала в реальной жизни, но я не могла представить, что у вас получится снова перенести меня в то время, так сильно напомнить о том, что болит. Это дорогого стоит - вы сделали правильное и больше дело, - со слезами обращается к съёмочной группе девушка в форме.

Позже Роман Разум рассказывает, что девушку эту зовут Ольга - командир танкового взвода.

- Её позывной «Лиса». Во время воны этот человек многое прошел, поэтому при написании сценарии мы несколько раз приезжали к ней, чтобы пообщаться. Также наша группа «Новороссия» не единожды давала у них в расположении концерты, - говорит автор идеи фильма.

- Премьеру уверенно можно назвать успешной. Об этом говорит реакция зала. Вы смотрели полную картину перед премьерой или для вас это тоже было впервые?

- Первая сборка монтажа была собрана в феврале. С того времени я смотрю его постоянно. Некоторые моменты по монтажу за это время пришлось дорабатывать. Окончательную версию до сегодняшней премьеры я смотрел всего один раз.

- Какая сцена, если все же поставить акцент на одной, затронула вас больше всего?

- Мне нравится сцена, которая снималась около памятника «Комбат» на трассе возле поселка Славяносербск. Там на переговоры с украинской стороной идут ополченцы Донбасса. Эта сцена полностью взята с истории Владимира Цвяха – командира третьего батальона второй бригады Народной милиции Луганской Народной Республики. Мы сделали эту сцену один в один с реальностью. Они идут ровно по той же дороге, украинский блокпост стоит на том же месте. Володя трагически погиб в мае 2016 года. Это сильная и динамичная сцена.

Актеры и съемочная группа общаются со зрителямиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Грэм Филлипс хотел поучаствовать в съемках

- Из каких городов актеры, которые снимались в фильме?

- В титрах мы хотели при обозначении каждого актера рядом писать место его рождения, чтобы люди понимали всю географию, которую мы охватили. Все родом из разных городов Донбасса, России и даже Украины. Охват действительно широкий.

- При просмотре фильма узнаются многие люди, которые близки Донбассу. Это знаменитые командиры, журналисты и народные лидеры. В одном из героев все увидели Грэма Филлипса.

- Мы предлагали ему поучаствовать в съемках, но он не смог из-за плотного графика. Хотя очень хотел сняться в нашей картине. Прототипы все же больше собирательные. Если вернуться к теме перебежчицы, стоит поставить акцент на том, что мы не снимали историю конкретных девушек военнослужащих. Мы общались со многими девушками, у каждой пытались взять что-то интересное и заложить это в образ. Все это реальные истории, которые происходили с разными людьми в разный период времени.

- Уже известно, где пройдет следующая премьера?

- В ближайшее время она состоится в Луганске. Уже после Донбасса – в России. У нас есть надежда на то, что фильм будут показывать в российских кинотеатрах, сейчас в этом направлении ведется работа. Также будем выдвигать его на кинофестивали. Потом он выйдет в эфир по нашим телеканалам.

Премьера фильма "Ополченочка" прошла в Донецке. Скоро кинокартину увидят в ЛуганскеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Из нас только рисуют врагов»

Автор фильма пояснил, что в кинокартине реализовано много разных идей. Самое важное - это то, что Донбасс должен быть неразрывно связан с Россией.

- Вторая линия - это героизация наших военных и командиров, погибших в боях за родной край. Мы поднимаем воинскую доблесть, отвагу и престиж службы в рядах Народной милиции. Так что одна из идей - прокачать среди молодежи уважение и любовь к военной службе, - говорит Роман Разум.

В сюжете показывается неразрывная связь с украинским народом - именно народом, а не властью. Несколько сцен снято в Луганском украинском драматическом театре, который работает и сегодня.

- Украинский язык мы не затоптали так, как на Украине - русский, а продолжаем ставить на нем спектакли. Это очень яркая сцена в фильме. Мы не уничтожаем, не отвергаем и не выбрасываем из нашей истории культурные ценности, а пытаемся их сохранить. Фильм не разжигает братоубийственную войну, а делает все возможное, чтобы украинский зритель посмотрел и понял, что из нас только рисуют врагов.